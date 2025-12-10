Politico – Πόπη Παπανδρέου: Η εργασιομανής ευρωπαία εισαγγελέας που ταράζει τον ύπνο των ισχυρών της Ελλάδας

Το Politico έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τους πιο 28 πιο ισχυρούς της Ευρώπης με τον Τραμπ να φιγουράρει στην πρώτη θέση και την πεντάδα να συμπληρώνουν Λε Πεν και Πούτιν. Ωστόσο στη λίστα για την «10άδα του μέλλοντος» υπάρχει και μία Ελληνίδα, η Πόπη Παπανδρέου.

Η Ευρωπαία Εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου είναι η μόνη ελληνική παρουσία στη λίστα που συνέταξε το Politico με τους «ισχυρούς» της Ευρώπης αλλά και τα πρόσωπα, η πορεία των οποίων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το 2026.

«Λίγες προσωπικότητες στην Ελλάδα έχουν προκαλέσει τόσες άυπνες νύχτες στους ισχυρούς της χώρας όσο η Πόπη Παπανδρέου», αναφέρει αρχικά ο συντάκτης του άρθρου και συνεχίζει:

«Ως η πιο εξέχουσα εισαγγελέας στο γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα, υπήρξε η κινητήριος δύναμη πίσω από την έρευνα για την απάτη των αγροτικών γεωργικών επιδοτήσεων που συγκλόνισε το κατεστημένο της χώρας και πυροδότησε παραιτήσεις κορυφαίων πολιτικών. Στις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, φερόμενοι ως αρχηγοί κυκλώματος ακούστηκαν να συζητούν για το πώς θα ακυρώσουν την έρευνά της, μια ένδειξη του πόσο ανατρεπτική δυναμική έχει αποκτήσει το έργο της.

Και η Παπανδρέου δεν έχει ακόμη τελειώσει. Πέρυσι, παρέπεμψε μια δικογραφία στο ελληνικό κοινοβούλιο, ζητώντας από τους βουλευτές να εξετάσουν πιθανή ποινική ευθύνη για δύο πρώην υπουργούς Μεταφορών σχετικά με το σιδηροδρομικό δυστύχημα που σκότωσε 57 ανθρώπους, οι περισσότεροι εκ των οποίων από τους φοιτητές. Το κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας έχει μπλοκάρει τα αιτήματά της».

Και το άρθρο καταλήγει: «Οι συνάδελφοί της περιγράφουν την Παπανδρέου ως μια εργασιομανή αλλά και απόμακρη γυναίκα ώστε να αποφεύγει πιέσεις και σχέσεις (με συμφέροντα). Οι πολιτικώς ευαίσθητες υποθέσεις που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο γραφείο της υπογραμμίζουν πόση σήψη παραμένει ακόμη στην Ελλάδα, παρά τα τρία προγράμματα διάσωσης και χρόνια υπεσχημένων μεταρρυθμίσεων. Οι έρευνές της αποτελούν μια δυσάρεστη υπενθύμιση ότι ζητήματα λογοδοσίας και κράτους δικαίου παραμένουν ακόμη επίκαιρα στη χώρα».