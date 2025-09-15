Κόσμος

Πολωνία: Εξουδετερώθηκε drone που επιχειρούσε πάνω από κυβερνητικά κτίρια – 2 συλλήψεις Λευκορώσων

Δύο πολίτες της Λευκορωσίας συνελήφθησαν σε σχέση με το περιστατικό και η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού
Στρατιώτες περπατούν δίπλα σε ένα σημείο όπου η στέγη ενός σπιτιού καταστράφηκε, μετά την παραβίαση του πολωνικού εναερίου χώρου από ρωσικά drones κατά τη διάρκεια επίθεσης στην Ουκρανία, μερικά από τα οποία καταρρίφθηκαν από την Πολωνία με την υποστήριξη των συμμάχων της στο ΝΑΤΟ
Στρατιώτες περπατούν δίπλα σε ένα σημείο όπου η στέγη ενός σπιτιού καταστράφηκε, μετά την παραβίαση του πολωνικού εναερίου χώρου από ρωσικά drones κατά τη διάρκεια επίθεσης στην Ουκρανία, μερικά από τα οποία καταρρίφθηκαν από την Πολωνία με την υποστήριξη των συμμάχων της στο ΝΑΤΟ / REUTERS/Kacper Pempel/File Photo

Οι αξιωματικοί ασφαλείας «εξουδετέρωσαν» ένα drone πάνω από κυβερνητικά κτίρια στο κέντρο της Βαρσοβίας  και δύο Λευκορώσοι πολίτες έχουν συλληφθεί, δήλωσε τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που η Πολωνία βρίσκεται σε επιφυλακή, μετά την είσοδο ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια μιας άνευ προηγουμένου μεγάλης κλίμακας εισβολής την περασμένη Τετάρτη (10.09.2025).

Η Υπηρεσία Κρατικής Προστασίας (SOP) της Πολωνίας εξουδετέρωσε το drone που επιχειρούσε πάνω από κυβερνητικές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένης της οδού Parkowa και του Παλατιού Μπελβέντερ, δήλωσε ο Τουσκ στο X, εν μέσω αυξημένων περιφερειακών εντάσεων μετά τις πρόσφατες παραβιάσεις του εναέριου χώρου.

Δύο πολίτες της Λευκορωσίας συνελήφθησαν σε σχέση με το περιστατικό και η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού, πρόσθεσε ο Τουσκ.

