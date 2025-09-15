Πολωνία: Εξουδετερώθηκε drone που επιχειρούσε πάνω από κυβερνητικά κτίρια – 2 συλλήψεις Λευκορώσων

Οι αξιωματικοί ασφαλείας «εξουδετέρωσαν» ένα drone πάνω από κυβερνητικά κτίρια στο κέντρο της Βαρσοβίας και δύο Λευκορώσοι πολίτες έχουν συλληφθεί, δήλωσε τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που η Πολωνία βρίσκεται σε επιφυλακή, μετά την είσοδο ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια μιας άνευ προηγουμένου μεγάλης κλίμακας εισβολής την περασμένη Τετάρτη (10.09.2025).

Η Υπηρεσία Κρατικής Προστασίας (SOP) της Πολωνίας εξουδετέρωσε το drone που επιχειρούσε πάνω από κυβερνητικές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένης της οδού Parkowa και του Παλατιού Μπελβέντερ, δήλωσε ο Τουσκ στο X, εν μέσω αυξημένων περιφερειακών εντάσεων μετά τις πρόσφατες παραβιάσεις του εναέριου χώρου.

Przed chwilą Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi (Parkowa) i Belwederem. Zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Policja bada okoliczności incydentu. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 15, 2025

Δύο πολίτες της Λευκορωσίας συνελήφθησαν σε σχέση με το περιστατικό και η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού, πρόσθεσε ο Τουσκ.