Πολωνία: Νεκροί 2 εργάτες από έκρηξη σε ανθρακωρυχείο – Είναι το δεύτερο δυστύχημα που γίνεται μέσα σε 3 χρόνια

Δεύτερο δυστύχημα μέσα σε λίγα χρόνια στο ανθρακωρυχείο στο Πνιόβεκ της Σιλεσίας στην Πολωνία. Αυτή τη φορά έκρηξη μεθανίου προκάλεσε τον θάνατο 2 ανθρακωρύχων.

Το 2022, έκρηξη στο ίδιο ανθρακωρυχείο που βρίσκεται στη νότια Πολωνία, είχε κοστίσει τη ζωή σε 14 άτομα.

Το δυστύχημα έγινε τη Δευτέρα (23.12.2025) το απόγευμα σε βάθος 830 μέτρων. Από την έκρηξη σκοτώθηκαν 2 άνδρες ηλικίας 40 και 41 χρόνων.

«Οι δύο ανθρακωρύχοι, που έχασαν τη ζωή τους, είχαν εμπειρία πολλών ετών», ανέφερε σε ανακοίνωση η Jastrzebska Spolka Weglowa (JSW) – ιδιοκτήτρια του ορυχείου.

8 άλλοι ανθρακωρύχοι απομακρύνθηκαν εγκαίρως. Οι διασώστες ανέσυραν τους 2 νεκρούς μετά από έρευνα που διήρκεσε 7 ώρες.

«Συμμεριζόμαστε όλοι τον πόνο των οικογενειών των δύο ανθρακωρύχων που έχασαν τη ζωή τους στο ορυχείο του Πνιόβεκ. Η διεύθυνση της JSW με διαβεβαίωσε ότι οι συγγενείς τους θα λάβουν κάθε απαραίτητη στήριξη», έγραψε σήμερα ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

Σύμφωνα με το δημόσιο τηλεοπτικό σταθμό TVP, 15 άνθρωποι έχουν βρει το θάνατο από την αρχή της χρονιάς στα πολωνικά ορυχεία, 12 από τους οποίους σε ανθρακωρυχεία.