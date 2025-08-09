Κόσμος

Πολύνεκρο δυστύχημα στην Βραζιλία: Έντεκα νεκροί και 40 τραυματίες από σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό

Από τους 40 τραυματίες, οι 12 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση
Έντεκα άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο μετά από σφοδρή σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό στη Βραζιλία, από το οποίο 40 ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά.

Tουλάχιστον 11 νεκροί και περισσότεροι από 40 τραυματίες, είναι ο απολογισμός από τη σύγκρουση του λεωφορείου με φορτηγό που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (08.08.2025) στην κεντροδυτική πολιτεία Μάτο Γκρόσο της Βραζιλίας.

Από τους 40 τραυματίες, οι 12 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση σύμφωνα με την τοπική ειδησεογραφική σελίδα G1.

Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι ένα λεωφορείο συγκρούστηκε μετωπικά με ένα φορτηγό που μετέφερε βαμβακόσπορους κοντά στην πόλη Lucas do Rio Verde, σύμφωνα με την εταιρεία, η οποία δήλωσε ότι ενημερώθηκε για το ατύχημα στις 9:40 μ.μ. τοπική ώρα.

Ο οδηγός του φορτηγού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση.

Τις πρώτες πρωινές ώρες, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στην περιοχή. Γύρω στις 7:40 π.μ. το πρωί του Σαββάτου διεξήχθη κανονικά η κυκλοφορία στο σημείο.

