Πώς ο Ντόναλντ Τραμπ ταράζει περισσότερο τα νερά στον πόλεμο κατά του Ιράν – Οι ασταμάτητες αντιφάσεις του

Μεγαλοπρεπείς δηλώσεις τις οποίες παίρνει πίσω χωρίς καν να εξηγεί γιατί πριν από λίγες ώρες έδινε άκρως αντίθετες πληροφορίες. «Προβλέψεις» και «εκτιμήσεις» που έπεσαν έξω τη στιγμή που οι αντίπαλοί του τον κατηγορούν για fake news και πολιτικά παιχνίδια. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μαίνεται για 25η ημέρα και ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταφέρει να ταράξει ακόμη περισσότερο τα ήδη ταραγμένα νερά με τις αντιφάσεις του.

Πόσο καιρό θα διαρκέσει ο πόλεμος εναντίον του Ιράν; Και ποιοι είναι οι στόχοι των ΗΠΑ; Τι συμβαίνει με τα Στενά του Ορμούζ; ΗΠΑ – Ισραήλ είναι σε διαπραγματεύσεις με το Ιράν; Απαντώντας σε αυτά τα ερωτήματα, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πέσει σε διάφορες αντιφάσεις ενώ το Ιράν συνεχίζει να βομβαρδίζει το Ισραήλ και θέσεις στις χώρες του Κόλπου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ βάζει τον εαυτό του στη θέση του απόλυτου κυρίαρχου, επηρεάζοντας άμεσα -με τις δηλώσεις του- το ράλι στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Δείτε παρακάτω όλα όσα είπε για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, από την έναρξη της ένοπλης σύρραξης.

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Τελειώνει ή δεν τελειώνει ο πόλεμος;

Ο πόλεμος ξεκίνησε την 28η Φεβρουαρίου και μόλις 1 ημέρα μετά, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε πως θα τελειώσει σε 4 εβδομάδες. Λίγες ημέρες μετά, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως ο πόλεμος έχει ήδη ολοκληρωθεί ενώ στις 23 Μαρτίου ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ θα συνεχίζουν να βομβαρδίζουν το Ιράν.

9η Μαρτίου: Ο πόλεμος έχει «ολοκληρωθεί», οι ΗΠΑ βρίσκονται «πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα» των τεσσάρων ή πέντε εβδομάδων που είχε αναφερθεί προηγουμένως (στο CBS News).

20η Μαρτίου: «Πλησιάζουμε πολύ στην επίτευξη των στόχων μας, καθώς εξετάζουμε τη σταδιακή μείωση των σπουδαίων στρατιωτικών προσπαθειών μας στη Μέση Ανατολή εναντίον του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος» (μέσω Truth Social).

Τι γίνεται με τις διαπραγματεύσεις

Σχετικά με τις διαπραγματεύσεις, ενώ στην αρχή διαμήνυε πως αποφασίστηκε να καθίσουν στο ίδιο «τραπέζι», ΗΠΑ με Ιράν, στη συνέχεια έγραφε μέσω του Truth Social «πολύ αργά για συζητήσεις».

3η Μαρτίου: «Η αντιαεροπορική τους άμυνα, η πολεμική αεροπορία τους, το ναυτικό τους και η διοίκησή τους αφανίστηκαν. Θέλουν να μιλήσουν. Είπα "πολύ αργά!"» (μέσω Truth Social).

21η Μαρτίου: «Δεν υπάρχει κανένας να του μιλήσουμε. Δεν έχουμε κανέναν να του μιλήσουμε. Και ξέρετε τι; Μας αρέσει έτσι» (σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο).

23η Μαρτίου: «Με ικανοποίηση αναφέρω ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν τις τελευταίες δυο ημέρες πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες για τον πλήρη τερματισμό των εχθροπραξιών μας στη Μέση Ανατολή» (μέσω Truth Social).

Χρειάζεται ο αμερικανικός στρατός βοήθεια για τα Στενά του Ορμούζ;

Και ενώ τα Στενά του Ορμούζ μαζί με τα πετρέλαια, συνεχίζουν και παραμένουν «όμηροι» του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ από τη μία υποστηρίζει πως χώρες θα στείλουν δυνάμεις στην περιοχή για να τα διατηρήσουν ανοιχτά, από την άλλη, κατηγορεί τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ για δειλία καθώς δεν θέλουν να εμπλακούν στον πόλεμο.

16η Μαρτίου: «Ενθαρρύνουμε σθεναρά τις άλλες χώρες να εμπλακούν μαζί μας, να το κάνουν γρήγορα και με πολύ ενθουσιασμό» (σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο).

20ή Μαρτίου: «Τώρα που η μάχη έχει κερδηθεί στρατιωτικά, με πολύ μικρό κίνδυνο γι' αυτούς, διαμαρτύρονται για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου που πρέπει να πληρώσουν αλλά δεν θέλουν να βοηθήσουν να ανοίξει το στενό του Ορμούζ». «Δειλοί, και θα το θυμόμαστε!» (μέσω Truth Social).

Πότε θα ανακηρυχθεί η νίκη στον πόλεμο;

Αντιφάσεις και στις δυνάμεις του Ιράν που έχουν καταστραφεί από τους ισραηλινούς και αμερικανικούς βομβαρδισμούς.