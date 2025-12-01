Κόσμος

Πούτιν και Γουίτκοφ θα συναντηθούν την Τρίτη στη Μόσχα – «Σκανδαλώδες το ουκρανικό πλήγμα σε τερματικό σταθμό πετρελαίου», λέει το Κρεμλίνο

Συνεχίζονται οι επαφές των ΗΠΑ με Ρωσία και Ουκρανία για την συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο
Βλαντιμίρ Πούτιν
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν / Reuters

Πυρετώδεις είναι οι διπλωματικές επαφές των ΗΠΑ τόσο με την Ουκρανία όσο και με τη Ρωσία για την επίτευξη σχεδίου που θα τερματίζει τον τετραετή πόλεμο που έχει φέρει πανικό στη διεθνή πολιτική σκηνή.

Μετά από το δείπνο που παρατέθηκε στους αντιπροσώπους της Ουκρανίας στην Φλόριντα, με σκοπό οι ΗΠΑ να λύσουν τις διαφορές με το Κίεβο για το ειρηνευτικό πλάνο των 28 σημείων, ο Στιβ Γουίτκοφ, μεταβαίνει στη Μόσχα για διαπραγματεύσεις με το Κρεμλίνο, σε μία πολύ δύσκολη αποστολή.

Ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ θα συναντηθεί το απόγευμα της Τρίτης 02.12.2025 με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα για να συνεχίσουν τις συνομιλίες γύρω από το αμερικανικό σχέδιο με στόχο να μπει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

«Η συνάντηση με τον Γουίτκοφ προβλέπεται για αύριο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ στη διάρκεια της τακτικής καθημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων και διευκρίνισε, θα πραγματοποιηθεί «στο δεύτερο μισό της ημέρας».

Η επίσκεψη του Γουίτκοφ στη Ρωσία θα πραγματοποιηθεί μετά τις διαπραγματεύσεις, Κυριακή 30.11.2025 στη Φλόριντα, μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν «παραγωγικές» από τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

«Σκανδαλώδης» η ουκρανική επίθεση σε υποδομές πετρελαιοφόρων

Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε σήμερα σκανδαλώδη την ουκρανική επίθεση το σαββατοκύριακο σε υποδομή της Κοινοπραξίας του Πετρελαιαγωγού της Κασπίας (CPC), δεδομένης της διεθνούς σημασίας της εν λόγω κοινοπραξίας και της διεθνούς συμμετοχής σ’ αυτή.

H CPC, στην οποία συμμετέχουν μέτοχοι από τη Ρωσία, το Καζακστάν και τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ένα από τα τρία αγκυροβόλια της στον τερματικό σταθμό του Νοβοροσίσκ στη Ρωσία υπέστησαν ζημιές από επίθεση ουκρανικού drone και ότι οι επιχειρήσεις σταμάτησαν.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ χαρακτήρισε «σκανδαλώδη» την ουκρανική επίθεση και επέκρινε επίσης ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας σε πετρελαιοφόρα στη Μαύρη Θάλασσα, για τις οποίες δήλωσε ότι αποτελούν επιθέσεις στα συμφέροντα της Τουρκίας και των ιδιοκτητών των πλοίων.

Η αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία Chevron, μέτοχος στη CPC, ανακοίνωσε αργά χθες, Κυριακή, το βράδυ ότι η κοινή επιχείρησή της Tengizchevroil συνεχίζει να φορτώνει αργό στο ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ.

