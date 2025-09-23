Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Powerball: «Είμαι σπιτόγατος, τώρα η γυναίκα μου θα με “σέρνει” σε ταξίδια» είπε ο ένας από τους δυο υπερτυχερούς που μοιράζονται 1,78 δισ.δολάρια

«Είναι το καλύτερο πρόβλημα που είχα ποτέ» λέει αστειευόμενος
Ηλεκτρονική πινακίδα εμφανίζει το τζακπότ των 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην κλήρωση του λαχείου Powerball
Ηλεκτρονική πινακίδα εμφανίζει το τζακπότ των 1,7 δισ.δολαρίων στην κλήρωση του λαχείου Powerball / REUTERS/ Kylie Cooper

Μπορείτε να «μπείτε στα παπούτσια» (αμερικάνικη έκφραση) του υπερτυχερού από το Μιζούρι των ΗΠΑ που κέρδισε το εξωφρενικό ποσό του 1.78 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Powerball; Για την ακρίβεια, ο εν λόγω τύπος θα το μοιραστεί με έναν άλλο lucky guy που η τύχη του χαμογέλασε όσο διάπλατα μπορούσε.

Ο ένας εκ των δυο κατόχων του Powerball, ο οποίος κέρδισε το μισό του ιστορικού τζακπότ, περιέγραψε τον εαυτό του ως «σπιτόγατο» και είπε ότι το  δυσθεώρητο αυτό ποσό ήταν το «καλύτερο πρόβλημα» που είχε ποτέ.

Ο υπερτυχερός- που φυσικά δεν αποκαλύπτει το όνομά του- διεκδίκησε το έπαθλο που του άλλαξε τη ζωή – μια εφάπαξ πληρωμή περίπου 410,3 εκατομμυρίων δολαρίων – στα κεντρικά γραφεία της λαχειοφόρου αγοράς, στο Τζέφερσον Σίτι.

«Είμαι σαν σπιτόγατος. Η τέλεια μέρα είναι να κάθομαι σπίτι και να κάνω αυτό που κάνω – να χαλαρώνω», είπε ο νικητής στο New York Post. «Είμαι εκατομμυριούχος, πολυεκατομμυριούχος και έβαλα πλυντήριο χθες το βράδυ…», σημείωσε.

«Τώρα θα με με “σέρνει” έξω από την πόλη», αστειεύτηκε μιλώντας για τη σύζυγό του.

Διάλεξε το τυχερό λαχείο, στη κλήρωση που έσπασε τα ρεκόρ στις 6 Σεπτεμβρίου, σε ένα παντοπωλείο στο Σεντ Λούις.

«Είναι το καλύτερο πρόβλημα που είχα ποτέ», δηλώνει.

«Ήταν μια βραδιά ρεκόρ για τη Λοταρία του Μιζούρι, με το έπαθλο των 893,5 εκατομμυρίων δολαρίων να κατατάσσεται ως το υψηλότερο έπαθλο τζακπότ που έχει κερδηθεί στο Μιζούρι μέχρι σήμερα», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής της Λοταρίας του Μιζούρι, Λέστερ Έλντερ.

«Ξεπερνά το προηγούμενο ρεκόρ των 293,7 εκατομμυρίων δολαρίων από κλήρωση Powerball που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2012», σημείωσε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προειδοποιεί για την απειλή των drones μετά το περιστατικό στη Δανία
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατήγγειλε ένα «ανησυχητικό μοτίβο» μετά τη διακοπή πτήσεων στο κύριο αεροδρόμιο της Δανίας λόγω drones, τονίζοντας ότι οι κρίσιμες υποδομές της ΕΕ είναι εκτεθειμένες
Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Ρωσία: Στις φλόγες τυλίχθηκαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις σε Μπριάνσκ και Σαμάρα από επιδρομές ουκρανικών drones
Το Κίεβο στοχεύει συστηματικά στρατηγικές εγκαταστάσεις της Ρωσίας για να μειώσει τα έσοδα της Μόσχας από τις εξαγωγές και των προμηθειών στην πρώτη γραμμή
Φωτιά σε ρωσική πετρελαϊκή εγκαταστάση όπως την δείχνει θερμική κάμερα ουκρανικού drone
Newsit logo
Newsit logo