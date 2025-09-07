Κόσμος

Powerball: Οι super τυχεροί στις ΗΠΑ που μοιράζονται το ποσό-μαμούθ των 1,79 δισ. δολαρίων μετά από τζακ ποτ τριών μηνών

Ο Edwin Castro εξακολουθεί να κατέχει τον τίτλο με τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του λαχείου κερδίζοντας το τζάκποτ των 2,04 δισ. δολαρίων το 2022
Ηλεκτρονική πινακίδα εμφανίζει το τζάκποτ των 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην κλήρωση του λαχείου Powerball
Ηλεκτρονική πινακίδα εμφανίζει το τζάκποτ των 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην κλήρωση του λαχείου Powerball / REUTERS/ Kylie Cooper

Αν αυτό δεν είναι διαολεμένη τύχη, τότε τι είναι! Δυο υπερτυχεροί παίκτες του Powerball σε Μιζούρι και Τέξας των ΗΠΑ, κέρδισαν το βράδυ του Σαββάτου (06.09.2025) το δυσθεώρητο και ιστορικό ποσό των 1,79 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τερματίζοντας μια περίοδο «ξηρασίας» με απανωτά τζακ ποτ που διήρκεσε πάνω από τρεις μήνες.

Οι νικητήριοι αριθμοί για το δεύτερο μεγαλύτερο τζάκποτ του Powerball – ένα παιχνίδι λαχειοφόρου αγοράς στις ΗΠΑ – ήταν 11, 23, 44, 61, 62 και το κόκκινο Powerball 17.

Οι νέοι πολυεκατομμυριούχοι, θα μοιράσουν το τζάκποτ, επιλέγοντας ο καθένας μεταξύ ενός ετήσιου επάθλου 895 εκατομμυρίων δολαρίων που θα καταβληθεί σε 29 χρόνια ή ενός εφάπαξ ποσού 410,3 εκατομμυρίων δολαρίων -προ φόρων, σύμφωνα με τους υπεύθυνους του Powerball.

Το νικητήριο λαχείο, πωλήθηκε στο βενζινάδικο Big’s 103 στο Fredericksburg, μια αγροτική πόλη στο κέντρο του Τέξας, 75 μίλια δυτικά του Ώστιν.

Είναι η 33η φορά που το τζάκποτ του Powerball κερδίζεται στο Μιζούρι, ακολουθώντας την Ιντιάνα με 39 νίκες, που είναι ο μεγαλύτερος αριθμός νικών ανά πολιτεία. Είναι η τρίτη φορά που το Τέξας πούλησε το τζάκποτ του Powerball.

Δεκαπέντε παίκτες του Powerball κέρδισαν ένα εκατομμύριο δολάρια –Οι νικητές προέρχονται από την Καλιφόρνια (2), το Κολοράντο, τη Φλόριντα, το Ιλινόις (2), το Κάνσας, τη Μασαχουσέτη, το Μίσιγκαν, το Νιου Τζέρσεϊ, τη Νέα Υόρκη (2), το Οχάιο (2), το Όρεγκον, το Τέξας (2) και τη Δυτική Βιρτζίνια. 

Άλλος για το δισεκατομμύριο

Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο τζάκποτ στην ιστορία του παιχνιδιού, ξεπερνώντας το έπαθλο των 1,765 δισεκατομμυρίων δολαρίων που διεκδίκησε ο Theodorus Struyck από την Καλιφόρνια το 2023.

Η νίκη του Σαββάτου έσπασε το ρεκόρ του τζάκποτ του 2025, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 526,5 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο είχε κερδίσει ένας κάτοχος λαχνού στην Καλιφόρνια στην κλήρωση της 29ης Μαρτίου.

Ο Καλιφορνέζος Edwin Castro εξακολουθεί να κατέχει τον τίτλο για τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του Powerball, κερδίζοντας το τζάκποτ των 2,04 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις 7 Νοεμβρίου 2022.

