Πράκτορες της ICE πυροβόλησαν θανάσιμα 37χρονο πολίτη στη Μινεάπολη: Το δεύτερο θύμα μετά την γυναίκα με αναπηρία – Σκληρές εικόνες

«Είναι αποκρουστικό, o πρόεδρος Τραμπ πρέπει να τερματίσει την επιχείρηση και να αποσύρει τους χιλιάδες βίαιους, ανεκπαίδευτους πράκτορες από τη Μινεσότα, τώρα» λέει ο κυβερνήτης της πολιτείας, Τιμ Γουόλτς
Ομοσπονδιακός πράκτορας ρίχνει δακρυγόνα κατά τη διάρκεια συμπλοκών στο σημείο όπου έλαβε χώρα πυροβολισμός με τη συμμετοχή ομοσπονδιακών πρακτόρων μετανάστευσης στο Μινεάπολις
Ομοσπονδιακός πράκτορας ρίχνει δακρυγόνα κατά τη διάρκεια συμπλοκών στο σημείο όπου έλαβε χώρα πυροβολισμός με τη συμμετοχή ομοσπονδιακών πρακτόρων μετανάστευσης στο Μινεάπολις / REUTERS/Tim Evans

Ακόμη έναν άνθρωπο πυροβόλησαν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες στη Μινεάπολη των ΗΠΑ το Σάββατο (24.01.2026),  όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλτς, ζητώντας να σταματήσουν αμέσως οι επιχειρήσεις κατά των μεταναστών που κάνει η κυβέρνηση Τραμπ στην Πολιτεία του.

Το νέο περιστατικό αστυνομικής βίας και τρομοκρατίας στη Μινεσότα έρχεται έπειτα από μόλις δύο εβδομάδες, όταν ένας πράκτορας της ICE πυροβόλησε και σκότωσε μια 37χρονη Αμερικανίδα μέσα στο αυτοκίνητό της. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιμένει ότι ο πράκτορας, που δεν τέθηκε σε διαθεσιμότητα, ενήργησε σε αυτοάμυνα.

Ο άνδρας που πυροβολήθηκε θανάσιμα από τους ομοσπονδιακούς πράκτορες στη νότια Μινεάπολη ήταν ένας 37χρονος ντόπιος πολίτης, όπως επιβεβαίωσε η τοπική αστυνομία. Ο αρχηγός της αστυνομίας της πολιτείας, Μπράιαν Ο’Χάρα, δήλωσε ότι ο άνδρας που αντιμετώπισε προβλήματα με αστυνομικούς στη λεωφόρο Νικόλετ και στην οδό Ιστ, βρέθηκε αναίσθητος φέροντας «πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς».

«Πρόκειται για έναν 37χρονο λευκό άνδρα που είναι κάτοικος της Μινεάπολης και πιστεύουμε ότι είναι Αμερικανός πολίτης», δήλωσε ο Ο’Χάρα. «Δεν μας έχουν γνωστοποιηθεί επίσημες αναφορές για το τι οδήγησε στους πυροβολισμούς».

Ωστόσο οι πράκτορες της ICE έχουν ισχυριστεί ότι το θύμα οπλοφορούσε και την ώρα της συμπλοκής τους, επιχείρησε να τους τραυματίσει πρώτο με το όπλο του.

ΠΡΟΧΟΧΗ! ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

«Να απομακρυνθούν άμεσα οι χιλιάδες βίαιοι και ανεκπαίδευτοι πράκτορες από τη Μινεσότα»

Η Μινεάπολη συγκλονίζεται εδώ και πολλές εβδομάδες από διαδηλώσεις κατά της παρουσίας των πρακτόρων της υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων στην πόλη.

«Μόλις μίλησα με τον Λευκό Οίκο, έπειτα από άλλον έναν φρικτό πυροβολισμό από ομοσπονδιακούς πράκτορες σήμερα το πρωί» ανέφερε ο Δημοκρατικός κυβερνήτης σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Είναι αποκρουστικό. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να τερματίσει αυτήν την επιχείρηση. Να αποσύρει τους χιλιάδες βίαιους, ανεκπαίδευτους πράκτορες από τη Μινεσότα. Τώρα», πρόσθεσε.

Αξιωματούχοι της Μινεάπολης είπαν ότι εξετάζουν τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ένας άνδρας πυροβολήθηκε στα νότια προάστια της πόλης. «Ζητάμε από το κοινό να παραμείνει ψύχραιμο και να αποφύγει την περιοχή», ανέφερε ο δήμος σε μια ανάρτησή του.

Υπενθυμίζεται ότι οι πράκτορες της ICE αποφάσισαν να συλλάβουν ένα 5χρονο παιδί και τον πατέρα του, τη στιγμή που επέστρεφαν από το νηπιαγωγείο την περασμένη Τρίτη (20.01.2026). Έχουν συλλάβει τουλάχιστον 4 παιδιά από την Μινεσότα με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί περισσότερη οργή για την πολιτική της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ που απειλεί με ανάπτυξη στρατού αν δεν σταματήσουν οι διαδηλώσεις. Οι μετανάστες που ζουν στην περιοχή δεν σταματούν να διαδηλώνουν ώστε να μπει ένα τέλος στη βία και τις μαζικές απελάσεις από τις ΗΠΑ.

Μάλιστα, πριν μερικές μέρες οι πράκτορες της ICE προχώρησαν και πάλι σε σύλληψη ενός 2χρονου κοριτσιού και του πατέρα του με καταγωγή από τον Ισημερινό με την κατηγορία της παράνομης μετανάστευσης. Μεταφέρθηκαν παρανόμως στο Τέξας αεροπορικώς, ενώ το κοριτσάκι αφέθηκε ελεύθερο. Ο πατέρας του βρίσκεται ακόμη υπό κράτηση.

Τεταμένο το κλίμα στη Μινεάπολη

Το σημερινό θανατηφόρο περιστατικό με πυροβολισμούς στη Μινεάπολη είναι το τρίτο μέσα στον μήνα που εμπλέκει ομοσπονδιακούς πράκτορες στην πόλη.

Στις 7 Ιανουαρίου, πράκτορας της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) πυροβόλησε θανάσιμα τη Ρενέ Γκουντ, 37 ετών, μητέρα τριών παιδιών, προκαλώντας κύμα διαδηλώσεων σε ολόκληρη τη χώρα.

Μία εβδομάδα αργότερα, ακόμη ένα περιστατικό σημειώθηκε, όταν πράκτορας της ICE πυροβόλησε στο πόδι έναν μετανάστη από τη Βενεζουέλα, μετά από «στοχευμένο έλεγχο οχήματος», όπως τον αποκάλεσαν οι αρχές.

Ο άνδρας, για τον οποίο το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ανέφερε ότι αντιστάθηκε στη σύλληψη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα που δεν αποτέλεσαν κίνδυνο για τη ζωή του.

