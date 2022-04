Χαμός γίνεται στον βρετανικό Τύπο, καθώς πολλά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι ο πρίγκιπα Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ βρέθηκαν υπό άκρα μυστικότητα στην Βρετανία και συναντήθηκαν με την βασίλισσα Ελισάβετ. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη της Δούκισσα του Σάσεξ μετά το Megxit και την πολύκροτη συνέντευξη στην Όπρα.

Η επίσκεψη του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ έγινε στο πλαίσιο του ταξιδιού τους για την αθλητική διοργάνωση Invictus Games στην Ολλανδία. Πληροφορίες της Daily Mail αναφέρουν ότι οι Σάσεξ, πριν φτάσουν στην Ολλανδία, έκαναν και μια στάση στην Βρετανία και συναντήθηκαν την Πέμπτη (14.04.2022) με την βασίλισσα Ελισάβετ και τον πρίγκιπα Κάρολο στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ στη Βρετανία – αν και κάποιοι αναφέρουν ότι έφθασαν την Τετάρτη. Δεν είναι επίσης γνωστό, αν ταξίδεψαν με ιδιωτικό τζετ ή εμπορική πτήση. Φέρεται όμως να ταξίδευαν μόνοι τους, χωρίς τα παιδιά τους, και πληροφορίες αναφέρουν ότι έμειναν στο Φρόγκμορ Κότατζ.

Το ότι ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ βρέθηκαν στο Κάστρο του Ουίνδσορ – όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail – είναι πάντως γεγονός, αφού επιβεβαιώνεται και από τους κατοίκους της περιοχής. Παρά την προσπάθειά τους να κρατήσουν μυστική την επίσκεψή τους, εθεάθησαν την Πέμπτη (14.04.2022) να περπατούν στα εδάφη του Κάστρου Ουίνδσορ, από πιστούς που πήγαιναν στη λειτουργία της Μεγάλης Πέμπτης.

Εικάζεται επίσης ότι οι Σάσεξ επισκέφθηκαν και την βασίλισσα Ελισάβετ το πρωί της Πέμπτης (14.04.2022) στην επίσημη οικία της, όπου βρίσκονταν εκεί ο πρίγκιπας Κάρολος και η σύζυγός του Δούκισσα της Κορνουάλης. Θεωρείται δε ότι το ζευγάρι έφυγε το απόγευμα της Πέμπτης από το Ουίνδσορ και τώρα πιθανόν να βρίσκεται στην Ολλανδία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αν τα δημοσιεύματα στον βρετανικό Τύπο ισχύουν, τότε πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη της Μέγκαν Μαρκ στην Βρετανία μετά το Megxit και η πρώτη συνάντηση της με την βασιλική οικογένεια μετά τα όσα ειπώθηκαν στην πολύκροτη συνέντευξη στην Όπρα, στην οποία είχε κάνει λόγο για ρατσιστικά σχόλια πριν την γέννηση του μικρού Άρτσι.

