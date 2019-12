Φέτος τα Χριστούγεννα η 4χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ ήταν σε ηλικία να παραστεί, για πρώτη φορά, μαζί με την υπόλοιπη βασιλική οικογένεια στην, επίσημη, χριστουγεννιάτικη λειτουργία στο Σάντριγχαμ.

Η κόρη του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλεντον έκλεψε ξανά τις εντυπώσεις και τις εντυπώσεις. Όχι μόνο με το σκέρτσο της αλλά και με τη συμπεριφορά της.

Με ένα ροζ φλαμίνγκο στα χέρια και μαζί με τη μαμά της, η πριγκίπισσα Σάρλοτ δεν δίστασε να πλησιάζει τον κόσμο που, όπως κάθε χρόνο, είχε συγκεντρωθεί έξω από την εκκλησία της Μαρίας Μαγδαληνής για να δει από κοντά τη Βασίλισσα Ελισάβετ και τα άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

The Duchess of Cambridge and Princess Charlotte greet crowds outside the Royal Family's Sandringham #ChristmasDay service.

Και όχι μόνο πλησίασε αλλά ο φωτογραφικός φακός τη «συνέλαβε» να αγκαλιάζει μια γυναίκα σε αναπηρικό καροτσάκι και να μιλάει, πάντα στο πλευρό της μαμάς της, με ένα παιδάκι που επίσης ήταν σε αμαξίδιο.

Τη βασίλισσα Ελισάβετ, που ήταν ντυμένη στα… κόκκινα, στην επίσημη λειτουργία, συνόδευσαν ο πρίγκιπας Κάρολος και η σύζυγός του Καμίλα, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ με την Κέιτ Μίντλετον, τον πρίγκιπα Τζορτζ και την τρισχαριτωμένη πριγκίπισσα Σάρλοτ, αλλά και οι δυο κόρες του πρίγκιπα Άντριου, οι πριγκίπισσες Ευγενία και Βεατρίκη.

Μετά τη λειτουργία, η βασιλική οικογένεια επέστρεψε παλάτι του Σάντινγχαμ για το παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο γεύμα και όλοι μαζί, όπως συνηθίζεται, θα παρακολουθήσουν το χριστουγεννιάτικο μήνυμα της Βασίλισσας.

Members of The Royal Family accompanied Her Majesty at the Christmas Church service this morning. pic.twitter.com/JswKB6pHxW

— The Royal Family (@RoyalFamily) December 25, 2019