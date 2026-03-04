Προειδοποίει ο ευρωπαίος επίτροπος τον Τραμπ: «Απειλές κατά Σάντσεθ, αποτελεί εξ ορισμού απειλή κατά της ΕΕ»

«Οποιαδήποτε απειλή κατά κράτους μέλους αποτελεί εξ ορισμού απειλή κατά της ΕΕ», δήλωσε σήμερα ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής για την Ευημερία και τη Βιομηχανική Στρατηγική Στεφάν Σεζουρνέ, απαντώντας στις εμπορικές απειλές του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά της Ισπανίας και του πρωθυπουργού της, Πέδρο Σάντσεθ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να διακόψει τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ισπανίας, επειδή ο Πέδρο Σάντσεθ αρνήθηκε να επιτρέψει στην Ουάσιγκτον να χρησιμοποιήσει δύο αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην Ανδαλουσία στο πλαίσιο του πολέμου κατά του Ιράν.

Ερωτηθείς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για το θέμα αυτό, ο Γάλλος Επίτροπος τόνισε πως το εμπόριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Όταν απειλείται μια συγκεκριμένη χώρα, απειλείται η ΕΕ», τόνισε ο Σεζουρνέ, επισημαίνοντας ότι το ίδιο συνέβη όταν ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τη Γροιλανδία.