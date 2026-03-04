Κόσμος

Προειδοποίει ο ευρωπαίος επίτροπος τον Τραμπ: «Απειλές κατά Σάντσεθ, αποτελεί εξ ορισμού απειλή κατά της ΕΕ»

Οι δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Επιτροπής σχετικά με τις εμπορικές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Ισπανίας
29 January 2025, Belgium, Br'ssel: (120927) -- BRUSSELS, January 29, 2025 -- EU Commissioner for Prosperity and Industrial Strategy Stephane Sejourne is talking to media during the Read-out of the EU Commission College meeting in the Berlaymont, the EU Commission headquarters on January 29, 2025 in Brussels, Belgium. Today, the Commission presents the Competitiveness Compass, the first major initiative of this mandate providing a strategic and clear framework to steer the Commission's work. The Compass sets a path for Europe to become the place where future technologies, services, and clean products are invented, manufactured, and put on the market, while being the first continent to become climate neutral. Photo by: Thierry Monasse/picture-alliance/dpa/AP Images
Ο Στεφάν Σεζουρνέ / AP

«Οποιαδήποτε απειλή κατά κράτους μέλους αποτελεί εξ ορισμού απειλή κατά της ΕΕ», δήλωσε σήμερα ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής για την Ευημερία και τη Βιομηχανική Στρατηγική Στεφάν Σεζουρνέ, απαντώντας στις εμπορικές απειλές του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά της Ισπανίας και του πρωθυπουργού της, Πέδρο Σάντσεθ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να διακόψει τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ισπανίας, επειδή ο Πέδρο Σάντσεθ αρνήθηκε να επιτρέψει στην Ουάσιγκτον να χρησιμοποιήσει δύο αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην Ανδαλουσία στο πλαίσιο του πολέμου κατά του Ιράν.

Δείτε LIVE όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή

Ερωτηθείς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για το θέμα αυτό, ο Γάλλος Επίτροπος τόνισε πως το εμπόριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Όταν απειλείται μια συγκεκριμένη χώρα, απειλείται η ΕΕ», τόνισε ο Σεζουρνέ, επισημαίνοντας ότι το ίδιο συνέβη όταν ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τη Γροιλανδία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
130
127
99
97
79
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Καζάνι που βράζει η Μέση Ανατολή: Νέες απειλές από την Τεχεράνη, νεκροί από το πλήγμα των ΗΠΑ στη φρεγάτα του Ιράν στη Σρι Λάνκα
Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει έκρυθμη με εκατέρωθεν απειλές να τραβούν ακόμη περισσότερο το σκοινί, ενώ πύραυλοι και αναχαιτίσεις σπέρνουν τον τρόμο
Πύραυλος εκτοξεύεται από πλοίο
«Το πανεπιστήμιο μας έστειλε οδηγίες για καταφύγια, όλα είναι προληπτικά προς το παρόν» λέει Έλληνας φοιτητής στη Λευκωσία
«Η ενημέρωση ήταν καθαρά προληπτική και μας τόνισαν να διατηρούμε την ψυχραιμία μας και να απομακρυνόμαστε από τζάμια σε περίπτωση που ηχήσει σειρήνα»
Ο Έλληνας φοιτητής Ιατρικής Νίκος Ανδρουλάκης στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου
Nicole Amor: Η Αμερικανίδα στρατιώτης σκοτώθηκε στο Κουβέιτ από ιρανικό drone λίγες μέρες πριν επιστρέψει στην οικογένειά της
Ήταν μία από τους 4 Αμερικανούς νεκρούς στρατιώτες που ταυτοποιήθηκαν - Τα ονόματα των άλλων δύο στρατιωτών δεν έχουν ακόμα δημοσιοποιηθεί από το Πεντάγωνο
Η Nicole Amor
Newsit logo
Newsit logo