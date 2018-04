Ο πρώην διευθυντής του FBI, ένας από εκείνους που είδε τον Τραμπ να τους απολύουν, είναι σε ανοιχτή κόντρα εδώ και μήνες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Αλλά τα όσα είπε ο Τζέιμς Κόμι στη συνέντευξή του στον Τζορτζ Στεφανόπουλο και το ABC News είναι πράγματα που δεν είχαν ακουστεί ξανά.

Σε μια πρωτοφανή επίθεση κατά του προέδρου των ΗΠΑ, ο Κόμι χαρακτήρισε τον Τραμπ ηθικά ανίκανο να κυβερνήσει! Και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο όντως να έχουν «κάτι» οι Ρώσοι με το οποίο να «κρατάνε» τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο Κόμι χαρακτήρισε επίσης τον πρόεδρο της χώρας του επικίνδυνο.

Τζέιμς Κόμι: Ο Τραμπ είναι ανίκανός, όχι ιατρικά, ηθικά

«Είναι επικίνδυνος, ακατάλληλος από ηθική άποψη για να ασκεί το αξίωμα και κάνει τρομακτική ζημιά στους θεσμικούς κανόνες. Δεν πιστεύω τις ιστορίες σύμφωνα με τις οποίες έχει πρόβλημα υγείας, ή βρίσκεται στα αρχικά στάδια της άνοιας», είπε ο Κόμι.

«Δεν πιστεύω ότι είναι ανίκανος από ιατρική άποψη. Πιστεύω ότι είναι ανίκανος από ηθική άποψη να είναι πρόεδρος», πρόσθεσε ο Κόμι. Ο πρώην διευθυντής του FBI απομακρύθηκε από τη θέση του στις 9 Μαΐου 2017, με απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο πρόεδρός μας οφείλει να ενσαρκώνει και να παραμένει προσηλωμένος στις αξίες που βρίσκονται στην καρδιά της χώρας μας. Η πιο σημαντική (από αυτές τις αξίες) είναι η αλήθεια. Αυτός ο πρόεδρος δεν είναι ικανός να το κάνει. Ένας άνθρωπος (…) που μιλάει και συμπεριφέρεται στις γυναίκες σαν να είναι κομμάτια κρέατος, που λέει μόνιμα ψέματα για θέματα μεγάλα και μικρά κι επιμένει ότι ο αμερικανικός λαός τα πιστεύει, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι κατάλληλος για να είναι πρόεδρος των ΗΠΑ, για ηθικούς λόγους. Και αυτή δεν είναι μια πολιτική δήλωση», ανέφερε. «Είναι ακατάλληλος από ηθική άποψη να είναι πρόεδρος», επέμεινε.

«Ενημέρωνα τον νέο πρόεδρο για πόρνες…»

Περιέγραψε επίσης τη στιγμή που ενημέρωσε τον Τραμπ για τα όσα ακούγονταν σχετικά με τις πόρνες και την παραμονή του στη Μόσχα. «Έγινα όσο αναλυτικός χρειαζόταν. Άρχισαν να του λέω ότι η φήμη ήταν πως είχε εμπλακεί με πόρνες σε ξενοδοχείο στη Μόσχα το 2013 και πως οι Ρώσοι υποστηρίζουν ότι έχουν το περιστατικό σε video. Με διέκοψε πολύ αμυντικά και άρχισε να λέει «φαίνομαι σαν ένας τύπος που χρειάζεται πόρνες;». Δεν απάντησα, θεώρησα ότι ήταν ρητορική ερώτηση. Και του είπα πως δεν το πιστεύουμε αλλά του το λέμε για να το γνωρίζει».

Η ενημέρωση αυτή έγινε πριν ορκιστεί ο Τραμπ. Ο Κόμι την περιέγραψε σαν μια εμπειρία κατά την οποία… βγήκε από το σώμα του. Τόσο πολύ δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ενημέρωνε τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ σχετικά με… ιερόδουλες.

«Δεν ξέρω αν τον «κρατάει» η Ρωσία»

Ο Κόμι υποστήριξε πως ανησυχεί για το ενδεχόμενο ο Αμερικανός πρόεδρος να είναι εκτεθειμένος σε εκβιασμό από τη Ρωσία. Αιτία, ο ισχυρισμός σύμφωνα με τον οποίο ήταν παρών όταν δύο ιερόδουλες ούρησαν η μια πάνω στην άλλη το 2013 σε ένα ξενοδοχείο στη Μόσχα.

«Είναι πιθανό, αλλά δεν το ξέρω» ήταν η απάντησή του όταν ο Τζορτζ Στεφανόπουλος ρώτησε αν οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών μπορεί να έχουν στοιχεία που αποδεικνύουν τις φήμες για το ταξίδι του Τραμπ στη Μόσχα το 2013.

Η απόλυση του Κόμι ήρθε ενώ το FBI ερευνούσε την πιθανή αθέμιτη σύμπραξη ανάμεσα στην ομάδα που διεξήγαγε την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ το 2016 και τη Ρωσία για να επηρεαστεί η έκβαση των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου εκείνης της χρονιάς. Ο Τραμπ είχε επικαλεστεί για να αιτιολογήσει την αποπομπή στον τρόπο με τον οποίο το FBI χειρίστηκε την έρευνα για τα e-mails της Χίλαρι Κλίντον, όταν ήταν ακόμη υπουργός Εξωτερικών.

Το βιβλίο του Κόμι το… παραλήρημα Τραμπ

Η βιογραφία του Κόμι με τον τίτλο A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership, κυκλοφορεί αύριο Τρίτη (17.04.2018) στις ΗΠΑ αλλά οι προδημοσιεύσεις έχουν ήδη προκαλέσει σάλο. Ο πρώην διευθυντής του FBI ρίχνει… φαρμάκι για τον Τραμπ. Τον κατηγορεί πως έχει εμμονή με την εικόνα του και ελάχιστα τον ενδιαφέρει το κοινό καλό.

Ο Τραμπ, αντιδρώντας στο περιεχόμενο του βιβλίου, αποσπάσματα του οποίου προδημοσιεύθηκαν στον Τύπο, επιτέθηκε στον Κόμι μέσω Twitter την Κυριακή. Κατήγγειλε ότι η έρευνα για τα mails της Κλίντον είχε γίνει με «ηλίθιο» τρόπο και κατηγόρησε τον Κόμι ότι ήταν «βύσμα». Ακόμη, διέψευσε πως είχε απαιτήσει από τον πρώην επικεφαλής του FBI να ορκιστεί πίστη στον ίδιο. Ο Κόμι «θα μείνει στην ιστορία ως ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ διευθυντής του FBI στην ιστορία, μακράν!», tweet-αρε ο Τραμπ.

The big questions in Comey’s badly reviewed book aren’t answered like, how come he gave up Classified Information (jail), why did he lie to Congress (jail), why did the DNC refuse to give Server to the FBI (why didn’t they TAKE it), why the phony memos, McCabe’s $700,000 & more? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2018

Unbelievably, James Comey states that Polls, where Crooked Hillary was leading, were a factor in the handling (stupidly) of the Clinton Email probe. In other words, he was making decisions based on the fact that he thought she was going to win, and he wanted a job. Slimeball! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2018

Comey throws AG Lynch “under the bus!” Why can’t we all find out what happened on the tarmac in the back of the plane with Wild Bill and Lynch? Was she promised a Supreme Court seat, or AG, in order to lay off Hillary. No golf and grandkids talk (give us all a break)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2018

I never asked Comey for Personal Loyalty. I hardly even knew this guy. Just another of his many lies. His “memos” are self serving and FAKE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2018

Slippery James Comey, a man who always ends up badly and out of whack (he is not smart!), will go down as the WORST FBI Director in history, by far! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2018



Με πληροφορίες και από ΑΠΕ – ΜΠΕ