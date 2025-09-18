Προς απέλαση ο Παλαιστίνιος φοιτητής Μαχμούντ Χαλίλ – Ποιος είναι ο ακτιβιστής που μπήκε στο στόχαστρο του Τραμπ

Αμερικανίδα δικαστής διέταξε την απέλαση του αγωνιστή για την παλαιστινιακή υπόθεση, Μαχμούντ Χαλίλ στην Αλγερία ή στη Συρία, με απόφασή της η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη (17-09-2025). Στην απόφασή της μπορεί πάντως να ασκηθεί έφεση.

Η ηγετική μορφή του κινήματος διαμαρτυρίας υπέρ των Παλαιστινίων στο πανεπιστήμιο Κολούμπια, στη Νέα Υόρκη, θα πρέπει να «απελαθεί από τις ΗΠΑ στην Αλγερία, ή εναλλακτικά στη Συρία», λόγω παρατυπίας σε αίτηση για άδεια διαμονής που είχε υποβάλει, αποφάσισε δικάστρια στη Λουιζιάνα, η Τζέιμι Κόμανς.

Γεννημένος στη Συρία, παιδί παλαιστινίων γονιών, κάτοχος άδειας μόνιμης παραμονής στην αμερικανική επικράτεια, ο Μαχμούντ Χαλίλ συνελήφθη την 8η Μαρτίου στη Νέα Υόρκη από ομοσπονδιακή αστυνομική υπηρεσία συναρμόδια για την επιβολή του νόμου ως προς τη μετανάστευση, την ICE. Αφέθηκε ελεύθερος την 21η Ιουνίου, όμως η διαδικασία απέλασής του συνεχίστηκε.

Σύμβολο της βούλησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να παταχτεί το κίνημα υποστήριξης στην Παλαιστίνη στις πανεπιστημιουπόλεις, που ο ρεπουμπλικάνος ταυτίζει με τον «αντισημιτισμό», ο Μαχμούντ Χαλίλ κατηγορήθηκε από την αμερικανική κυβέρνηση πως είναι «υποστηρικτής της Χαμάς».

Ο νεαρός, που μόλις πήρε πτυχίο από το Κολούμπια, είναι παντρεμένος με οδοντίατρο γεννημένη στο Μίσιγκαν, η οποία γέννησε τον γιό τους ενώ εκείνος τελούσε υπό κράτηση.

Στην απόφασή της, η δικάστρια εκτιμά πως οι παρατυπίες που προσάπτονται στον κ. Χαλίλ στην αίτησή του για να του δοθεί άδεια μόνιμης παραμονής δεν κάτι που ξέχασε, ούτε κάτι που έκανε άνθρωπος «κακώς πληροφορημένος ή ανεπαρκώς ,μορφωμένος», αλλά «εσκεμμένη» προσπάθεια να «παρουσιαστούν γεγονότα με ανακριβή τρόπο».

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από την ACLU, οργάνωση υπεράσπισης των πολιτικών δικαιωμάτων, ο κ. Χαλίλ αντέδρασε στη δικαστική διαταγή απέλασής του σχολιάζοντας πως «δεν είναι έκπληξη το ότι η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει να υιοθετεί μέτρα αντιποίνων σε βάρος μου επειδή άσκησα το δικαίωμά του στην ελευθερία της έκφρασης».