Πρωταγωνιστής σειράς του Netflix έγραψε βιβλίο μαγειρικής

Ο γκουρού της γαστρονομίας και του κρασιού στη σειρά του Netflix, συναντά τους ανθρώπους εκεί όπου ζουν – κυριολεκτικά. Δείχνει τα βήματα της μαγειρικής τέχνης ώστε να γίνουν πιο σίγουροι και άνετοι στην κουζίνα, αναφέρεται στην εισαγωγή του βιβλίου.

Κάποιες από τις συνταγές στο βιβλίο είναι υγιεινά γεύματα για το Σαββατοκύριακο, γαρίδες Μαλαισίας με τσίλι, ψητά καρότα με πέστο από καρότα, όλες μπορούν να πάρουν «σάρκα και οστά» ακόμη και από αρχάριους στην τέχνη της μαγειρικής.

Ο Πορόβσκι είπε ότι το βιβλίο του είναι αυτοβιογραφικό και ότι έχει συμπεριλάβει πολωνικές συνταγές του, που του έφτιαχναν γονείς του όταν ήταν παιδί.

Στην παρουσίαση του βιβλίου του ηθοποιού ήταν παρόντες το μοντέλο Τζίτζι Χαντίντ, ο Μπραντ Γκόρεσκι και η πρωταγωνίστρια του “Orange is the New Black”, Ρίμα Σάμπατ.