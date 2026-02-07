Προθεσμία μέχρι τον Ιούνιο έδωσαν οι ΗΠΑ σε Ρωσία και Ουκρανία για να τερματιστεί ο πόλεμος

Σημαντική αποκάλυψη έκανε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που πραγματοποιούνται ανάμεσα σε Ουκρανία, ΗΠΑ και Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου, που σε λίγες μέρες συμπληρώνει τέσσερα χρόνια.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει «κουραστεί» όπως φαίνεται να μεσολαβεί προκειμένου Ρωσία και Ουκρανία καταλήξουν σε μια ειρηνευτική συμφωνία και επιδιώκει τους επόμενους μήνες να «κλείσει» και αυτόν τον πόλεμο, κάτι για το οποίο είχε δεσμευτεί αλλά ένα χρόνο μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, έχει μείνει ανεκπλήρωτη η υπόσχεση αυτή.

Για αυτό εξάλλου, η αμερικανική κυβέρνηση έδωσε στο Κίεβο και στην Μόσχα προθεσμία μέχρι τον Ιούνιο για να συμφωνήσουν στον τερματισμό του πολέμου, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Εάν η προθεσμία του Ιουνίου δεν τηρηθεί, η κυβέρνηση Τραμπ πιθανότατα θα ασκήσει πιέσεις και στις δύο πλευρές για να την τηρήσουν, πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Στο σημείο αυτό, τόνισε ότι η Ουκρανία δεν θα δεχθεί οι ΗΠΑ και η Ρωσία να καταλήξουν σε συμφωνίες χωρίς τη συμμετοχή του Κιέβου, σε μια αναφορά στα δύσκολα εδαφικά ζητήματα που αποτελούν «αγκάθι» στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

Η στάση των ΗΠΑ και ο στόχος του Τραμπ

«Οι Αμερικανοί προτείνουν σε μας και στη Ρωσία να τερματίσουμε τον πόλεμο μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού και πιθανότατα θα ασκήσουν πίεση, ακριβώς σύμφωνα με αυτό το χρονοδιάγραμμα. Λένε πως θα να κάνουν τα πάντα για να τερματίσουν τον πόλεμο μέχρι τον Ιούνιο, ενώ πρότειναν την διεξαγωγή του επόμενου γύρου τριμερών συνομιλιών σε αμερικανικό έδαφος, πιθανώς σε μια εβδομάδα στο Μαϊάμι και εμείς επιβεβαιώσαμε τη συμμετοχή μας» είπε ο Ζελένσκι.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία των ΗΠΑ έρχεται μετά την ολοκλήρωση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων των τριών πλευρών που πραγματοποιήθηκαν στο Αμπού Ντάμπι.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους χθες (06.02.2026) ο Ντόναλντ Τραμπ τις χαρακτήρισε «πολύ καλές συνομιλίες», συμπληρώνοντας πως «κάτι θα μπορούσε να γίνει» ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων.

.@POTUS: “We had very, very good talks today having to do with Russia-Ukraine… We likewise had very good talks on Iran. Iran looks like it wants to make a deal very badly… We broke 50,000 on the Dow. Most people thought that was not possible to do so quickly.” pic.twitter.com/F3htRQPre7 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 7, 2026

Παρά το γεγονός ότι δεν σημειώθηκε ουσιαστική πρόοδος για τα εδάφη που απαιτεί η Μόσχα, κυρίως στο Ντονμπάς, δηλαδή στις ανατολικές ουκρανικές περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, επετεύχθη συμφωνία με το Κίεβο για την ανταλλαγή 314 αιχμαλώτων πολέμου.

Το φιλόδοξο σχέδιο Κιέβου – Ουάσινγκτον

Νωρίτερα, το πρακτορείο Reuters, σύμφωνα με τρεις πηγές πληροφόρησης, ανέφερε ότι διαπραγματευτές από τις ΗΠΑ και την Ουκρανία συζήτησαν έναν φιλόδοξο στόχο για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Μόσχας και Κιέβου μέχρι τον Μάρτιο, αν και το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να αλλάξει, δεδομένου ότι υπάρχουν ακόμη διαφωνίες για το κρίσιμο εδαφικό ζήτημα.

Με βάση το πλαίσιο που συζήτησαν οι δύο πλευρές, οποιαδήποτε συμφωνία θα τεθεί σε δημοψήφισμα και ταυτόχρονα οι Ουκρανοί ψηφοφόροι θα κληθούν να ψηφίσουν στις εθνικές εκλογές τους, είπαν πέντε πηγές που έχουν γνώση του θέματος και ζήτησαν να μην κατονομαστούν.

Δύο από τις πηγές είπαν ότι Αμερικανοί και Ουκρανοί συζήτησαν την πιθανότητα οι εκλογές και το δημοψήφισμα να διεξαχθούν τον Μάιο. Ωστόσο, πολλές άλλες πηγές περιέγραψαν ως «ευφάνταστο» το χρονοδιάγραμμα. Οι ουκρανικές εκλογές αρχές προβλέπουν ότι θα χρειαστούν περίπου έξι μήνες για να οργανωθούν εκλογές, υπό τις παρούσες συνθήκες.

«Οι Αμερικανοί βιάζονται», είπε μία από τις πηγές, προσθέτοντας ότι θα μπορούσε να οργανωθεί μια ψηφοφορία σε λιγότερους από έξι μήνες, ωστόσο και πάλι θα χρειαζόταν αρκετός χρόνος. Για τη διεξαγωγή εκλογών θα χρειάζονταν αλλαγές στη νομοθεσία, αφού απαγορεύονται όσο στη χώρα ισχύει o στρατιωτικός νόμος. Ένα άλλο θέμα είναι το υψηλό κόστος.

Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, η Ουκρανία απαιτεί εγγύησεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ προτού προχωρήσει σε οποιαδήποτε πολιτική πρωτοβουλία, που κρίνεται καθοριστική για τον τερματισμό του πολέμου.