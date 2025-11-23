Κόσμος

Πρωτοποριακή μεταμόσχευση με Ελληνίδα δότρια: Η καρδιά χτυπούσε για 8 ώρες κατά τη διάρκεια της μεταφοράς από την Αθήνα στο Τορίνο

Το όργανο προς μεταμόσχευση δεν σταμάτησε να χτυπά, αλλά συνδέθηκε με το σύστημα εξωσωματικής κυκλοφορίας που κρατούσε στην ζωή τον ασθενή
χειρουργείο
REUTERS/Nadja Wohlleben

Μία ιδιαίτερα πρωτοποριακή μεταμόσχευση, χάρη σε Ελληνίδα δότρια, πραγματοποιήθηκε στο κέντρο μεταμοσχεύσεων καρδιάς και ήπατος του νοσοκομείου Le Molinette του Τορίνο της Ιταλίας.

Όπως ανακοίνωσε το νοσοκομείο του Τορίνο, η καρδιά του δότη συνέχισε να χτυπά, χάρη σε ειδική μηχανική υποστήριξη, τόσο κατά την μεταφορά, όσο και κατά την διάρκεια της επέμβασης. Συνολικά, δηλαδή, για πάνω από οκτώ ώρες, χωρίς να προκύψει ισχαιμία κατά την μεταμόσχευση καρδιάς.

Το μόσχευμα προήλθε από ασθενή που βρισκόταν σε νοσοκομείο της Αθήνας και μπόρεσε να μεταφερθεί στο Τορίνο, δηλαδή σε απόσταση 1.600 χιλιομέτρων.

Τέσσερις Ιταλοί γιατροί έφτασαν στην Αθήνα με ιδιωτικό αεροσκάφος, παρέλαβαν το μόσχευμα και το μετέφεραν στο Τορίνο. Χάρη σε ειδικό μηχάνημα (το οποίο δωρήθηκε χάρη σε πρωτοβουλία εφημερίδας) το όργανο συνέχισε να αιματώνεται καθ΄ όλη την διάρκεια της πτήσης.

Στο Τορίνο, οδηγήθηκε στο χειρουργείο του Le Molinette, 65χρονος ασθενής με σοβαρής μορφής καρδιομυοπάθεια που είχε προκληθεί από έμφραγμα, ο οποίος βρισκόταν σε αναμονή μοσχεύματος εδώ και ένα χρόνο.

Αντίθετα με την συνηθισμένη τεχνική, το όργανο προς μεταμόσχευση δεν σταμάτησε να χτυπά, αλλά συνδέθηκε με το σύστημα εξωσωματικής κυκλοφορίας που κρατούσε στην ζωή τον ασθενή.

Ο 65χρονος αρχικά μεταφέρθηκε στην εντατική μονάδα θεραπείας και τώρα βρίσκεται σε ιατρικό θάλαμο, με τους γιατρούς να δηλώνουν ικανοποιημένοι από την μετεγχειρητική του πορεία.

Όπως υπογραμμίζει το νοσοκομείο του Τορίνο, με την νέα αυτή τεχνική το όργανο προς μεταμόσχευση διατηρείται σε άριστη κατάσταση και δημιουργούνται νέες ευκαιρίες, οι οποίες πρώτα έμοιαζαν αδιανόητες, για τις σύγχρονες μεταμοσχεύσεις.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
216
204
88
78
63
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Μάρκο Ρούμπιο ανακοινώνει αλλαγές στο σχέδιο των 28 σημείων Τραμπ για την Ουκρανία – Προς κοινή πρόταση με τους Ευρωπαίους
Στη Γενεύη, ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Αντρίι Γερμάκ χαρακτήρισαν τη σημερινή συνάντηση ως «την πιο παραγωγική» από την αρχή της διαδικασίας, την ώρα που οι ΗΠΑ ενσωματώνουν αρκετές ουκρανικές προτάσεις στο ειρηνευτικό σχέδιο
Ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Αντρίι Γερμάκ
21
Reuters: Η ευρωπαϊκή αντιπρόταση στο σχέδιο των 28 σημείων του Τραμπ για την Ουκρανία – Παραχώριση εδαφών, αποζημιώσεις και εκλογές
Μετά τις έντονες επικρίσεις στο αμερικανο-ρωσικό σχέδιο, ευρωπαϊκές πρωτεύουσες κατέθεσαν αντιπρόταση, στοιχεία της οποίας αποκαλύπτει το Reuters - Ξεκίνησαν οι συνομιλίες στη Γενεύη μεταξύ ουκρανών και αμερικανών
Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κίρ Σταρμερ και ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ
Ανανεώθηκε πριν 3 ώρες
Newsit logo
Newsit logo