Πρωτοποριακή μεταμόσχευση με Ελληνίδα δότρια: Η καρδιά χτυπούσε για 8 ώρες κατά τη διάρκεια της μεταφοράς από την Αθήνα στο Τορίνο

Μία ιδιαίτερα πρωτοποριακή μεταμόσχευση, χάρη σε Ελληνίδα δότρια, πραγματοποιήθηκε στο κέντρο μεταμοσχεύσεων καρδιάς και ήπατος του νοσοκομείου Le Molinette του Τορίνο της Ιταλίας.

Όπως ανακοίνωσε το νοσοκομείο του Τορίνο, η καρδιά του δότη συνέχισε να χτυπά, χάρη σε ειδική μηχανική υποστήριξη, τόσο κατά την μεταφορά, όσο και κατά την διάρκεια της επέμβασης. Συνολικά, δηλαδή, για πάνω από οκτώ ώρες, χωρίς να προκύψει ισχαιμία κατά την μεταμόσχευση καρδιάς.

Το μόσχευμα προήλθε από ασθενή που βρισκόταν σε νοσοκομείο της Αθήνας και μπόρεσε να μεταφερθεί στο Τορίνο, δηλαδή σε απόσταση 1.600 χιλιομέτρων.

Τέσσερις Ιταλοί γιατροί έφτασαν στην Αθήνα με ιδιωτικό αεροσκάφος, παρέλαβαν το μόσχευμα και το μετέφεραν στο Τορίνο. Χάρη σε ειδικό μηχάνημα (το οποίο δωρήθηκε χάρη σε πρωτοβουλία εφημερίδας) το όργανο συνέχισε να αιματώνεται καθ΄ όλη την διάρκεια της πτήσης.

Στο Τορίνο, οδηγήθηκε στο χειρουργείο του Le Molinette, 65χρονος ασθενής με σοβαρής μορφής καρδιομυοπάθεια που είχε προκληθεί από έμφραγμα, ο οποίος βρισκόταν σε αναμονή μοσχεύματος εδώ και ένα χρόνο.

Αντίθετα με την συνηθισμένη τεχνική, το όργανο προς μεταμόσχευση δεν σταμάτησε να χτυπά, αλλά συνδέθηκε με το σύστημα εξωσωματικής κυκλοφορίας που κρατούσε στην ζωή τον ασθενή.

Ο 65χρονος αρχικά μεταφέρθηκε στην εντατική μονάδα θεραπείας και τώρα βρίσκεται σε ιατρικό θάλαμο, με τους γιατρούς να δηλώνουν ικανοποιημένοι από την μετεγχειρητική του πορεία.

Όπως υπογραμμίζει το νοσοκομείο του Τορίνο, με την νέα αυτή τεχνική το όργανο προς μεταμόσχευση διατηρείται σε άριστη κατάσταση και δημιουργούνται νέες ευκαιρίες, οι οποίες πρώτα έμοιαζαν αδιανόητες, για τις σύγχρονες μεταμοσχεύσεις.