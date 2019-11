Ψέκασε με επικίνδυνο υγρό παιδιά νηπιαγωγείου! Πάνω από 50 στο νοσοκομείο

Το περιστατικό έγινε σε νηπιαγωγείο στην νοτιοδυτική Κίνα, και ο ύποπτος είναι ένας 23χρονος το επίθετο του οποίου είναι Κονγκ.

Μπήκε στο νηπιαγωγείο σκαρφαλώνοντας έναν τοίχο και στη συνέχεια ψέκασε τα θύματα με υδροξείδιο του νατρίου, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές της πόλης Καϊγιουάν, στην επαρχία Γιουνάν.

Η επίθεση σημειώθηκε χθες Δευτέρα στις 3:35 μμ τοπική ώρα, ανακοίνωσαν οι αρχές στο Weibo, ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης σαν το Twitter. 51 παιδιά και τρεις νηπιαγωγοί εισήχθησαν στο νοσοκομείο, δύο εκ των οποίων με “σοβαρά συμπτώματα”.

#China 🇨🇳: 51 children were wounded after a man sprayed caustic soda at them in a school in Kaiyan, Yunnan Province. – Authorities claimed that the motive for the attack was ‘revenge at society.’

– The attacker has been arrested. https://t.co/Gxm9ATNKSy

— Intelligence Fusion -Asia (@IF_Asia_) 12 Νοεμβρίου 2019