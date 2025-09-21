Κόσμος

«Πυρά» από το Ισραήλ για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από Βρετανία, Αυστραλία και Καναδά – «Είναι μια ανταμοιβή για τη τζιχαντιστική Χαμάς»

«Το Ισραήλ δεν θα αποδεχτεί κανένα αποσπασματικό και φανταστικό κείμενο που επιχειρεί να το αναγκάσει να αποδεχτεί αδικαιολόγητα σύνορα»
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκιντεόν Σάαρ
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκιντεόν Σάαρ / REUTERS/ Bernadett Szabo

Το Ισραήλ «απορρίπτει κατηγορηματικά» την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από το Ηνωμένο Βασίλειο «και ορισμένες άλλες χώρες», δηλώνει το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Η επίσημη δήλωση αναγνώρισης από το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και την Αυστραλία «αποσταθεροποιεί περαιτέρω την περιοχή και υπονομεύει τις πιθανότητες επίτευξης μιας ειρηνικής λύσης στο μέλλον», αναφέρει το υπουργείο σε σημερινή (21.09.2025) ανάρτηση στο X.

Το Ισραήλ δηλώνει ότι η αναγνώριση «όχι μόνο επιβραβεύει τη μεγαλύτερη σφαγή Εβραίων από την εποχή του Ολοκαυτώματος από μια τρομοκρατική οργάνωση που καλεί και ενεργεί για την εξόντωση του Ισραήλ, αλλά και ενισχύει την υποστήριξη που απολαμβάνει η Χαμάς».

«Η αναγνώριση δεν είναι παρά μια ανταμοιβή για τη τζιχαντιστική Χαμάς, η οποία ενθαρρύνεται από την οργάνωση των Αδελφών Μουσουλμάνων που είναι συνδεδεμένη με αυτήν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι ίδιοι οι ηγέτες της Χαμάς παραδέχονται ανοιχτά: αυτή η αναγνώριση είναι άμεσο αποτέλεσμα, ο “καρπός” της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου. Μην αφήνετε την τζιχαντιστική ιδεολογία να υπαγορεύει την πολιτική σας».

Σε δεύτερη ανάρτηση, τονίζεται ότι: «Η κρατική υπόσταση πρέπει να παραμείνει ένα τελικό ζήτημα και να μην αποσυνδεθεί από την ειρήνη, δηλώνει το υπουργείο, προσθέτοντας ότι η Παλαιστινιακή Αρχή δεν έχει σταματήσει την υποκίνηση, την επιβράβευση των τρομοκρατών, ούτε έχει καταπολεμήσει επαρκώς την τρομοκρατία. «Η Παλαιστινιακή Αρχή είναι μέρος του προβλήματος και όχι μέρος της λύσης», δηλώνει το Ισραήλ.

«Το Ισραήλ δεν θα αποδεχτεί κανένα αποσπασματικό και φανταστικό κείμενο που επιχειρεί να το αναγκάσει να αποδεχτεί αδικαιολόγητα σύνορα», υπόσχεται το Υπουργείο Εξωτερικών.

«Οι πολιτικές κινήσεις που στοχεύουν μόνο στο εγχώριο εκλογικό κοινό βλάπτουν τη Μέση Ανατολή και δεν βοηθούν. Αντίθετα, αν οι χώρες που υπέγραψαν αυτή τη δήλωση επιθυμούν πραγματικά να σταθεροποιήσουν την περιοχή, θα πρέπει να επικεντρωθούν στην άσκηση πίεσης προς τη Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων και τον άμεσο αφοπλισμό της».

