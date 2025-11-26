Κόσμος

Πύρινη κόλαση σε ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ: Στους 13 οι νεκροί – Άγνωστος ο αριθμός των εγκλωβισμένων

Τουλάχιστον 28 οι τραυματίες - Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε στις σκαλωσιές από μπαμπού που είχαν στηθεί γύρω από το εξωτερικό του συγκροτήματος στην περιοχή Τάι Πο
Πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν στις φλόγες στους ουρανοξύστες
Πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν στις φλόγες στους ουρανοξύστες / REUTERS / Tyrone Siu

Πύρινη κόλαση σε ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άγνωστος είναι ο αριθμός των εγκλωβισμένων μετά από μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα σε πολυώροφα κτίρια συγκροτήματος κατοικιών στη συνοικία Τάι Πο του βόρειου τμήματος του Χονγκ Κονγκ, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Τουλάχιστον 28 οι τραυματίες, 700 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες. 

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης είναι φειδωλή στις ανακοινώσεις ενώ υπάρχει σύγχυση για τον αριθμό των τραυματιών και των εγκλωβισμένων στους ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ που στεγάζονται 2.000 διαμερίσματα, φιλοξενεί περί τους 4.000 κατοίκους και εκτείνεται σε οκτώ οικοδομικά τετράγωνα. Αρχικά οι νεκροί ήταν 4, ανάμεσά τους κι ένας πυροσβέστης. Ήδη ο αριθμός ανέβηκε στους 13. 

Πυροσβέστες αγωνίζονταν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ πυκνός μαύρος καπνός υψωνόταν πάνω από τους πύργους των 31 ορόφων, με τις φλόγες να φωτίζουν τον νυχτερινό ουρανό. Το κτιριακό συγκρότημα Wang Fuk Court αποτελείται από οκτώ κτίρια που περιλαμβάνουν σχεδόν 2.000 διαμερίσματα.

Η πυροσβεστική υπηρεσία δήλωσε στο Reuters ότι δεν έχει ακόμα στοιχεία για τον αριθμό των ανθρώπων που μπορεί να βρίσκονται ακόμα μέσα στα κτίρια.

Πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά 

Η μαινόμενη πυρκαγιά εξαπλώθηκε στις σκαλωσιές από μπαμπού που είχαν στηθεί γύρω από το εξωτερικό του συγκροτήματος στην περιοχή Τάι Πο της πόλης.

Η πυροσβεστική υπηρεσία ανέφερε ότι ενημερώθηκε στις 2:51 μ.μ (τοπική ώρα) ότι είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά στο συγκρότημα Ουάνγκ Φουκ στη συνοικία Τάι Πο.

Η σοβαρότητα του περιστατικού αναβαθμίστηκε σε συναγερμό κατηγορίας 5, η δεύτερη υψηλότερη, στις 3:34 μ.μ.

Το κτιριακό συγκρότημα Wang Fuk αποτελείται από οκτώ κτίρια που περιλαμβάνουν σχεδόν 2.000 κατοικίες.

Αρκετοί ουρανοξύστες γύρω από το φλεγόμενο κτίριο έχουν μπαμπού σκαλωσιές στο εξωτερικό τους.

Κόσμος συγκεντρώθηκε σε γειτονική πεζογέφυρα παρακολουθώντας με απόγνωση τον καπνό που έχει καλύψει τα κτίρια.

Πολλά πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα έχουν παραταχθεί στον δρόμο κάτω από το συγκρότημα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο Reuters.

Φλέγονται ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ
Φλέγονται ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ / REUTERS / Tyrone Siu
Χονγκ Κονγκ
Στις φλόγες ουρανοξύστης στο Χονγκ Κονγκ / REUTERS / Tyrone Siu

Η υπηρεσία Μεταφορών του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε ότι εξαιτίας της πυρκαγιάς ένα ολόκληρο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Τάι Πο έχει κλείσει και τα λεωφορεία ακολουθούν άλλη διαδρομή.

Το Χονγκ Κονγκ είναι ένα από τα τελευταία μέρη στον κόσμο όπου εξακολουθεί να χρησιμοποιείται στις οικοδομές το μπαμπού για τις σκαλωσιές.

Ο 71χρονος Γουόνγκ, κάτοικος του συγκροτήματος, ξέσπασε σε κλάματα, λέγοντας ότι η σύζυγός του είναι εγκλωβισμένη σε ένα από κτίρια. Ένας πυροσβέστης ήταν μεταξύ των 13 που έχασαν τη ζωή τους, δήλωσε ο αρχηγός της πυροσβεστικής, ενώ πάνω από 10 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Ο Χάρι Τσεούνγκ, 66 ετών, που ζούσε στον Μπλοκ 2 του συγκροτήματος για πάνω από 40 χρόνια δήλωσε ότι άκουσε «πολύ δυνατό θόρυβο γύρω στις 2:45 μ.μ.» (08:45 π.μ. ώρα Ελλάδας) και είδε πυρκαγιά να ξεσπά σε κοντινό κτίριο. «Πήγα αμέσως να πάρω τα πράγματά μου», δήλωσε. «Δεν ξέρω πώς νιώθω. Απλά σκέφτομαι πού θα κοιμηθώ σήμερα γιατί πιθανόν δεν θα μπορώ να επιστρέψω σπίτι».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
92
87
83
64
64
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Επίτροπος της FDA συνδέει δέκα θανάτους παιδιών στις ΗΠΑ με τα εμβόλια κατά της Covid19
Οι θάνατοι μπορεί να οφείλονται σε μυοκαρδίτιδα ή φλεγμονή του καρδιακού μυός - Ωστόσο επιστήμονες τονίζουν ότι τα εμβόλια Covid-19 έχουν ελεγχθεί πλήρως και αποδειχθεί ασφαλή και αποτελεσματικά
Εμβόλιο 5
Μήνυμα για κοινό Πάσχα και ενότητα της πίστης στέλνει η υπογραφείσα δήλωση του Πάπα Λέοντα και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου
Το μεσημέρι της Κυριακής, ο Πάπας Λέων ΙΔ' θα παρακαθίσει σε γεύμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και μετά θα αναχωρήσει αεροπορικώς από την Κωνσταντινούπολη για τη Βηρυτό
Ο Πάπας Λέων XIV και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος Α' υπογράφουν την κοινή διακήρυξη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο
19
Zero Units: Στις «ομάδες θανάτου» της CIA στο Αφγανιστάν είχε υπηρετήσει ο 29χρονος δράστης της φονικής επίθεσης στην Ουάσινγκτον
Διεθνή μέσα ενημέρωσης και μη κυβερνητικές οργανώσεις να κατηγορήσουν τις «Zero Units» για εγκλήματα πολέμου, όπως βασανιστήρια, εκτελέσεις αμάχων
Αφγανοί στρατιώτες ειδικών επιχειρήσεων
Newsit logo
Newsit logo