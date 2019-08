Οι πυρκαγιές στον Αμαζόνιο φαίνεται πως «καίνε» κατόπιν εορτής και τον Πρόεδρο της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου.

Αφού κατηγόρησε τις μη κυβερνητικές οργανώσεις ότι ευθύνονται για τις πυρκαγιές και τα «έβαλε» με τον Μακρόν για ανάμιξη στα εσωτερικά της χώρας του ως νέος αποικιοκράτης, «ξέχασε» ότι δεν έχει οικονομικούς πόρους να αντιμετωπίσει τις πυρκαγιές όπως δήλωσε μόλις χθες και «ανακάλυψε» ότι τη λύση μπορεί να δώσει ο Στρατός!

Μετά την ισχυρή διεθνή πίεση που δέχεται τις τελευταίες ημέρες, δήλωσε σήμερα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει τον στρατό για να καταστείλει τις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές που καίνε τον Αμαζόνιο. Μάλιστα ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων Έντσον Λεάλ Πουζόλ, μετά τις δηλώσεις του Μπολσονάρου στους δημοσιογράφους, είπε σε ομιλία του σε μια τελετή για την Ημέρα του Στρατιώτη στην Μπραζίλια ότι ο στρατός είναι έτοιμος να προασπιστεί το τροπικό δάσος «και να αποκρούσει κάθε είδους απειλή».

Στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, στην Ευρώπη, οι πυρκαγιές στον Αμαζόνιο έχουν αναδειχθεί σε «προτεραιότητα», την παραμονή της συνόδου κορυφής της G7 στο Μπιαρίτς. Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κατηγόρησε τον Μπολσονάρο ότι είπε «ψέματα» όσον αφορά τις δεσμεύσεις που ανέλαβε για την προστασία του περιβάλλοντος και αποφάσισε να αντιταχθεί στη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και της Mercosur. Η γαλλική προεδρία μάλιστα ανέφερε σήμερα ότι οι διπλωματικοί σύμβουλοι των ηγετών των χωρών μελών της G7 «κινητοποιούνται για να παρουσιάσουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για τον Αμαζόνιο, που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν» στην αυριανή σύνοδο.

Τις απόψεις του Μακρόν φάνηκε να απηχεί σήμερα εκτός από την Άνγκελα Μέρκελ και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, που χαρακτήρισε και αυτός «διεθνή κρίση» τις δασικές πυρκαγιές στη Βραζιλία. «Οι δασικές πυρκαγιές που κατακαίνε το δάσος του Αμαζονίου δεν είναι μόνο θλιβερές, συνιστούν επίσης μια διεθνή κρίση», έγραψε στο Twitter ο Τζόνσον, τονίζοντας ότι η χώρα του «είναι έτοιμη να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια» για να προστατευθεί «ένα από τα μεγάλα θαύματα του πλανήτη».

The fires ravaging the Amazon rainforest are not only heartbreaking, they are an international crisis. We stand ready to provide whatever help we can to bring them under control and help protect one of Earth’s greatest wonders.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) August 23, 2019