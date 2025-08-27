Πυροβολισμοί σε εκκλησία στη Μινεσότα – Αναφορές για πολλά θυματα

Πυροβολισμοί σε εκκλησία στη Μινεάπολη της Μινεσότα, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν δεκάδες θύματα.

Η αστυνομία στη νότια Μινεάπολη ανταποκρίθηκε σε πιθανό περιστατικό με ένοπλο δράστη το πρωί της Τετάρτης 27.08.2025

Τα συνεργεία του WCCO στη σκηνή, στη λεωφόρο 53rd Avenue και Bryant Avenue South, είδαν μεγάλο αριθμό ασθενοφόρων.

JUST IN: MASS SH00TING AT ANNUNCIATION CATHOLIC CHURCH AND SCHOOL IN MINNEAPOLIS WITH MORE THAN 20 CASUALTIES pic.twitter.com/mL5w8lznHj — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) August 27, 2025

Ο κυβερνήτης Τιμ Γουόλτζ είπε ότι είχε ενημερωθεί για πυροβολισμούς στο Καθολικό Σχολείο Annunciation.

JUST IN: Police have swarmed the area around a Catholic Church in Minneapolis, Minnesota. Reportedly several critical victims and de*ths. Home to a K-8 Catholic school. Roads/ramps closing down.



This police presence is absolutely ENORMOUS. A massive line of them. What… https://t.co/XM9HrnwZav pic.twitter.com/A3uiKNvlAM — Eric Daugherty (@EricLDaugh) August 27, 2025

«Προσεύχομαι για τα παιδιά και τους δασκάλους μας, των οποίων η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο στιγματίστηκε από αυτήν την αποτρόπαια πράξη βίας», είπε ο Γουόλτζ.

Πολλές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του FBI, της πολιτειακής αστυνομίας και της αστυνομίας της Μινεάπολης, βρίσκονται στη σκηνή.

Περισσότερα σε λίγο….