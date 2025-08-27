Κόσμος

Πυροβολισμοί σε εκκλησία στη Μινεσότα – Αναφορές για πολλά θυματα

Ο δράστης φέρεται να είναι οπλισμένος με τουφέκι
Ανανεώθηκε πριν 2 λεπτά
Αστυνομια στη Μινεάπολη
Το σημείο των πυροβολισμών / Photo / Twitter

Πυροβολισμοί σε εκκλησία στη Μινεάπολη της Μινεσότα, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν δεκάδες θύματα.

Η αστυνομία στη νότια Μινεάπολη ανταποκρίθηκε σε πιθανό περιστατικό με ένοπλο δράστη το πρωί της Τετάρτης 27.08.2025

Τα συνεργεία του WCCO στη σκηνή, στη λεωφόρο 53rd Avenue και Bryant Avenue South, είδαν μεγάλο αριθμό ασθενοφόρων.

 

Ο κυβερνήτης Τιμ Γουόλτζ είπε ότι είχε ενημερωθεί για πυροβολισμούς στο Καθολικό Σχολείο Annunciation.

 

«Προσεύχομαι για τα παιδιά και τους δασκάλους μας, των οποίων η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο στιγματίστηκε από αυτήν την αποτρόπαια πράξη βίας», είπε ο Γουόλτζ.

Πολλές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του FBI, της πολιτειακής αστυνομίας και της αστυνομίας της Μινεάπολης, βρίσκονται στη σκηνή.

 

Περισσότερα σε λίγο….

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo