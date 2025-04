Πυροβολισμοί σε σχολείο στο Ντάλας με έναν 17χρονο τραυματία

Πυροβολισμοί σε σχολείο στο Ντάλας των ΗΠΑ. Όπως αναφέρει το FOX News, ένας 17χρονος τραυματίστηκε στο πόδι.

Η αστυνομία του Ντάλας έλαβε τηλεφώνημα ότι έπεσαν πυροβολισμοί στο λύκειο «Wilmer-Hutchins».

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για το άτομο ή τα άτομα που άνοιξαν πυρ, παρά μόνο για έναν 17χρονο με τραύμα στο πόδι, ο οποίος είναι άγνωστο – μέχρι στιγμής – αν είναι θύμα ή δράστης.

Οι μαθητές οδηγήθηκαν ήδη εκτός των εγκαταστάσεων και αστυνομικοί ελέγχουν όλους τους χώρους του σχολείου.

Κατά την αποχώρησή τους, οι μαθητές κλήθηκαν να καταθέσουν στις αρχές, για πληροφορίες.

Το ελικόπτερο του «CBS News Texas» κατέγραψε εικόνες, όπου διακρίνονται οι αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και αρκετά ασθενοφόρα.

Dallas School Shooting at Wilmer-Hutchins High School. Police say a 17 Year old was Shot in the leg. ISD said The Campus is Now Secured, Reunification Plans to be Shared Shortly. Students can be seen leaving heading towards their Eagle Stadium. No Info yet.pic.twitter.com/oLFCrx1SA0