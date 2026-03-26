Συμβαίνει τώρα:
Φωτιά στην Θεσσαλονίκη: Κλειστή η Εθνική οδός στο ύψος των Μαλγάρων
Κόσμος

Ραπάροντας, ο τραγουδιστής Μπαλέντρα Σαχ ορκίστηκε βουλευτής στο Νεπάλ και αναλαμβάνει την πρωθυπουργία της χώρας

Ράπερ - Νεπάλ
REUTERS / Navesh Chitrakar

Ο μελλοντικός πρωθυπουργός του Νεπάλ, ο ράπερ που αναδείχθηκε δήμαρχος της Κατμαντού, Μπαλέντρα Σαχ, γιόρτασε τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές με ένα μουσικό βιντεοκλίπ, στο οποίο κάνει έκκληση για ενότητα στη χώρα.

Ο ράπερ πρόκειται να ορκιστεί την Παρασκευή (27/3/26) πρωθυπουργός στο Νεπάλ. «Νεπαλέζοι ενωμένοι, η ιστορία προχωρά», τραγουδάει ο 35χρονος «Μπαλέν» σε αυτό το βιντεοκλίπ που περιλαμβάνει πλάνα από την προεκλογική εκστρατεία του. Οι στίχοι αυτοί ήταν η πρώτη δημόσια δήλωσή του μετά τις εκλογές της 5ης Μαρτίου.

Ο Σαχ εξελέγη βουλευτής νικώντας τον πρώην πρωθυπουργό Κ.Π. Σάρμα Όλι, 74 ετών, ο οποίος παραιτήθηκε μετά τις αιματηρές διαδηλώσεις της λεγόμενης «Επανάστασης της Gen Z», στις οποίες σκοτώθηκαν δεκάδες άνθρωποι, το φθινόπωρο.

Στην έκθεσή της, που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα (26/3/26), η Επιτροπή που ερεύνησε την καταστολή των διαδηλώσεων εισηγήθηκε την άσκηση ποινικής δίωξης στον Όλι και σε άλλους πρώην υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Σύμφωνα με την έκθεση, έκτασης 900 σελίδων, τουλάχιστον 76 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 2.400 τραυματίστηκαν στα επεισόδια.

Το κεντρώο Ανεξάρτητο Εθνικό Κόμμα (RSP) κέρδισε με χαρακτηριστική άνεση τις βουλευτικές εκλογές, εξασφαλίζοντας 182 από τις 275 έδρες του κοινοβουλίου. Οι νέοι βουλευτές, μεταξύ των οποίων και ο «Μπαλέν» Σαχ, ορκίστηκαν σήμερα το απόγευμα. Αύριο το μεσημέρι ο Σαχ θα αναλάβει και τα καθήκοντα του πρωθυπουργού.

«Σαν λεοπάρδαλη»

«Η καρδιά μου ξεχειλίζει από θάρρος, το αίμα μου βράζει, τα αδέλφια μου είναι στο πλευρό μου, αυτή τη φορά θα υψωθούμε ψηλότερα», τραγουδάει στο νικητήριο βιντεοκλίπ, που συγκέντρωσε, μέσα σε λίγα λεπτά, δεκάδες χιλιάδες θεάσεις.

«Αυτή τη φορά, η χαρά και η ευτυχία ξεσπούν σε όλα τα σπίτια. Δεν θα κουραστώ, θα τρέξω σαν τη λεοπάρδαλη», συνεχίζει το τραγούδι.

Πριν κυκλοφορήσει το τραγούδι, η 73χρονη Σουσίλα Κάρκι, η πρώην επικεφαλής του Ανωτάτου Δικαστηρίου που είχε αναλάβει προσωρινά την πρωθυπουργία, απευθύνθηκε για τελευταία φορά στους Νεπαλέζους δηλώνοντας «πεπεισμένη» ότι «η νέα κυβέρνηση υπό την ηγεσία της νεολαίας θα βάλει τέλος στη διαφθορά και θα αποκαταστήσει την ορθή διακυβέρνηση, θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας (…) όπως το απαιτεί το κίνημα της Gen Z».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo