Reuters: Το Ισραήλ στηρίζει τους Κούρδους του Ιράν για κατάληψη περιοχών στα σύνορα της χώρας

Το Ισραήλ βομβαρδίζει τμήματα του δυτικού Ιράν για να υποστηρίξει τις ιρανικές κουρδικές ομάδες ανταρτών και μαχητών που ελπίζουν να εκμεταλλευτούν τον πόλεμο ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν για να καταλάβουν πόλεις κοντά στα σύνορα, σύμφωνα με το Reuters.

Η ιδέα μιας επίθεσης από τις ιρανικές κουρδικές δυνάμεις που εδρεύουν στο Ιράκ τράβηξε την προσοχή την Παρασκευή, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Reuters ότι θα ήταν «υπέροχο» αν διέσχιζαν τα σύνορα.

Μια εξέγερση από του Κούρδους του Ιράν θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες για το Ιράν καθώς αμύνεται από την αεροπορική εκστρατεία. Οι μαχητές έχουν συμβουλευτεί τις ΗΠΑ σχετικά με το πώς και αν θα επιτεθούν στις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν, ανέφερε το Reuters.

Πάνω από ένα χρόνο οι συνομιλίες του Ισραήλ με Κούρδους τους Ιράν

Το Ισραήλ διεξάγει τις δικές του συνομιλίες με ιρανικές κουρδικές αντάρτικες ομάδες που εδρεύουν στην ημιαυτόνομη περιοχή του ιρακινού Κουρδιστάν εδώ και περίπου ένα χρόνο, δήλωσαν δύο ιρανικές κουρδικές πηγές, ενώ μια ισραηλινή πηγή είπε ότι οι συνομιλίες ήταν «μακροπρόθεσμες».

Οι δύο ιρανικές κουρδικές πηγές έχουν άμεση γνώση των ένοπλων ομάδων αντιφρονούντων και η πηγή από το Ισραήλ έχει άμεση γνώση της εμπλοκής του μαζί τους. Όλες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ και ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό και το Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει δημόσια μια τέτοια εμπλοκή κατά τη διάρκεια του τρέχοντος πολέμου.

Ένας αρχικός στόχος των Κούρδων θα ήταν η κατάληψη ιρανικού εδάφους κατά μήκος των συνόρων, ανέφεραν οι τρεις πηγές. Μία από τις κουρδικές πηγές είπε ότι στόχος τους ήταν να καταλάβουν τις πόλεις Οσναβιέχ και Πιρανσάχρ, μεταξύ άλλων.

Αυτές οι πηγές ανέφεραν ότι χιλιάδες μαχητές συγκεντρώνονταν στην ιρακινή πλευρά των συνόρων και προετοιμάζονταν να εξαπολύσουν επίθεση μέσα σε μια εβδομάδα, κάτι που το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει.

Ανεξάρτητες εκτιμήσεις τοποθετούν τη συνδυασμένη δύναμη των πολιτοφυλακών/ανταρτών σε 5.000-8.000.

Διαθέτουν μόνο ελαφρά όπλα, σύμφωνα με τις κουρδικές πηγές. Αλλά ενώ μπορεί να μην έχουν την ισχύ πυρός για να εξαπολύσουν μια σημαντική προσπάθεια αυτοδιοίκησης, με τη βοήθεια των ΗΠΑ και του Ισραήλ θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα στα σύνορα.

Η ισραηλινή πηγή ανέφερε ότι το Ισραήλ δεν περίμενε ότι θα μπορούσαν να ανατρέψουν την κυβέρνησή τους, αλλά ότι η υποστήριξή τους θα μπορούσε να διαβρώσει τον έλεγχο του Ιράν στην ενδοχώρα του και να αποσπάσει την προσοχή του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Πέντε ιρανικές αντιφρονούσες ομάδες ανακοίνωσαν μια συμμαχία μόλις στα τέλη του περασμένου μήνα. Περιλαμβάνει το Κόμμα Ελεύθερης Ζωής του Κουρδιστάν (PJAK), το Δημοκρατικό Κόμμα του Ιρανικού Κουρδιστάν (PDKI) και το Κόμμα Ελευθερίας του Κουρδιστάν (PAK), τα οποία έχουν συμμετάσχει σε εξεγέρσεις και διατηρούν μαχητές στο Ιράκ.

Δεν είναι σαφές ότι θα λάβουν οποιαδήποτε υποστήριξη από τους εθνοτικούς αδελφούς τους στο Ιράκ. Η πολιτική ηγεσία του Ιρακινού Κουρδιστάν έχει αρνηθεί δημόσια οποιοδήποτε σχέδιο για αποστολή μαχητών ή εμπλοκή στο Ιράν, παρά τις αναφορές για εξωτερική πίεση για να το πράξει.

Η ισραηλινή πηγή προειδοποίησε ότι υπήρξε αντίδραση από τους Ιρακινούς Κούρδους και ότι χωρίς την έμπρακτη υποστήριξή τους θα ήταν δύσκολο για τους Ιρανούς Κούρδους να κινητοποιηθούν. Η έλλειψη σαφήνειας από τον Τραμπ σχετικά με το πόσο θα μπορούσε να διαρκέσει ο πόλεμος είχε επίσης οδηγήσει σε δισταγμό.

Το Ιράν επιτίθεται σε ένοπλες κουρδικές ομάδες εντός του Ιράκ, μαζί με αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, και την Παρασκευή προειδοποίησε το ιρακινό Κουρδιστάν ότι θα προβεί σε αντίποινα σε οποιαδήποτε ανάπτυξη εχθρικών δυνάμεων στα σύνορα.

Οι Ιρανοι Κούρδοι «παρέχουν πληροφορίες για στόχους» για πόλεμο απο αέρος

Οι τρεις πηγές ανέφεραν ότι οι Κούρδοι εντός του Ιράν παρείχαν πληροφορίες για στόχευση στις παραμεθόριες περιοχές στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός αναλυτής Τζόναθαν Σπάιερ δήλωσε ότι το Ισραήλ επιδιώκει να «καταστρέψει το καθεστώς με κάθε διαθέσιμο μέσο».

Αλλά ο Ντάνι Κιτρινόβιτς, ειδικός σε θέματα Ιράν και πρώην αξιωματικός των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών, δήλωσε ότι μια εξέγερση στο Ιράν δεν έχει ευρεία υποστήριξη μεταξύ των Ιρακινών και Ιρανών Κούρδων: «Νομίζω ότι όλοι περιμένουν να δουν αν το καθεστώς θα αντέξει ή όχι».

Τούρκοι και Ιρακινοί αξιωματούχοι, που δεν είναι πρόθυμοι να υποστηρίξουν τον αυτονομισμό μεταξύ μιας εθνοτικής ομάδας που απλώνεται σε μέρη του Ιράκ, της Τουρκίας, της Συρίας και του Ιράν, έχουν επίσης εκφράσει επιφυλάξεις για οποιαδήποτε εξέγερση στο Ιράν. Ο Ντάνι Κιτρινόβιτς δήλωσε ότι η υποστήριξη μιας εξέγερσης θα μπορούσε να γυρίσει μπούμερανγκ στις ΗΠΑ και το Ισραήλ, υποδαυλίζοντας τον εθνικισμό.

Το Ισραήλ διατηρεί διακριτικούς στρατιωτικούς, μυστικούς και επιχειρηματικούς δεσμούς με διάφορες κουρδικές ομάδες από τη δεκαετία του 1960, θεωρώντας τες ως ανάχωμα έναντι κοινών αντιπάλων.

Οι δύο κουρδικές πηγές ανέφεραν ότι οι παρατάξεις ήταν σε στενότερο συντονισμό με τις ΗΠΑ παρά με το Ισραήλ, αλλά ότι οποιαδήποτε διασυνοριακή επίθεση θα απαιτούσε αεροπορική υποστήριξη και από τις δύο.

Μία από αυτές τις πηγές ανέφερε ότι δεν είχαν ακόμη λάβει όπλα, αλλά θα ζητούσαν συστήματα αεράμυνας, drones, φορητά όπλα και υποστήριξη πυροβολικού.

Οι κουρδικές ομάδες έχουν μακρά ιστορία συνεργασίας με τις ΗΠΑ, αλλά πρόσφατα περιστατικά έχουν τεταμένες σχέσεις.

Μία από τις ιρανικές κουρδικές πηγές ανέφερε ότι οι Κούρδοι ηγέτες ανησυχούσαν ότι θα «προδοθούν» όπως οι κουρδικές ομάδες στη βόρεια Συρία, οι οποίες είχαν αναγκαστεί να παραχωρήσουν εδάφη μετά από μακρά υπηρεσία ως ο κύριος εταίρος των ΗΠΑ στην περιοχή. Η πηγή ανέφερε ότι οι ιρανοί κούρδοι ηγέτες είχαν ζητήσει εγγυήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο πόλεμος έχει μπει στην 7η ημέρα του με τις χώρες του Κόλπου αλλά και άλλες περιοχές να ζουν τον απόλυτο τρόμο.