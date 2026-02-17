Robert Duvall: Οι 4 γάμοι και το απωθημένο της πατρότητας

Με καριέρα επτά δεκαετιών και ερμηνείες που άφησαν εποχή, ο Ρόμπερτ Ντιβάλ υπήρξε ως μία από τις πιο επιβλητικές μορφές του παγκόσμιου κινηματογράφου. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 95 ετών.

Παρά την τεράστια κινηματογραφική καριέρα και τους τέσσερις γάμους, ο Αμερικανός ηθοποιός και βραβευμένος με Όσκαρ Ρόμπερτ Ντιβάλ δεν απέκτησε ποτέ παιδιά, παρότι το επιθυμούσε βαθιά.

Ο θρυλικός ηθοποιός Ντιβάλ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών, την Κυριακή (15.02.2026), έχοντας στο πλευρό του την τελευταία του σύζυγο, Luciana Pedraza, η οποία είναι πάνω από τέσσερις δεκαετίες νεότερή του. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή τη Δευτέρα μέσω ανάρτησης της συζύγου του στο Facebook, όπου ανέφερε πως «έφυγε ήρεμα στο σπίτι», στις 15 Φεβρουαρίου.

Ο Ντιβάλ υπήρξε μία από τις εμβληματικές μορφές του Χόλιγουντ, με συμμετοχές σε ταινίες που άφησαν εποχή, όπως το The Godfather (Ο Νονός) και το Apocalypse Now (Αποκάλυψη Τώρα).

Η επιθυμία για πατρότητα που δεν έγινε ποτέ πραγματικότητα

Σχεδόν δύο δεκαετίες πριν, ο ίδιος είχε μιλήσει με ειλικρίνεια για το γεγονός ότι δεν έγινε πατέρας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μάλλον δεν μπορώ να κάνω παιδιά».

«Το προσπάθησα με πολλές διαφορετικές γυναίκες, εντός και εκτός γάμου. Σκέφτηκα ακόμη και την υιοθεσία, αλλά δεν προχώρησε», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στο περιοδικό Details το 2007.

Στην ίδια συνέντευξη, είχε αναφερθεί και στη γνωριμία του με τον πατέρα της συζύγου του, σχολιάζοντας με χιούμορ τη μεγάλη διαφορά ηλικίας τους: «Όταν τον γνώρισα, δεν ήξερα αν έπρεπε να τον αποκαλέσω “πατέρα” ή “γιο”!».

Πηγή από το περιβάλλον του ανέφερε ότι ο ηθοποιός δεν μιλούσε συχνά για το γεγονός ότι δεν απέκτησε παιδιά, καθώς είχε αφιερώσει τη ζωή του στην τέχνη, στους γάμους του και στο να ζει έντονα την καθημερινότητα. «Έλεγε πως απλώς δεν ήταν γραφτό. Δεν το αντιμετώπισε ποτέ ως μετάνοια», σημείωσε, προσθέτοντας ότι, αν και ίσως δημιούργησε εντάσεις σε κάποιες σχέσεις του, δεν καθόρισε τη ζωή του.

Ο μεγάλος έρωτας στην Αργεντινή

Η Λουσιάνα Πεντράζα ανακοίνωσε τον θάνατό του γράφοντας: «Χθες αποχαιρετήσαμε τον αγαπημένο μου σύζυγο, τον πολύτιμο φίλο και έναν από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της εποχής μας. Ο Μπομπ έφυγε ήρεμα στο σπίτι, περιτριγυρισμένος από αγάπη».

Και συνέχισε: «Για τον κόσμο ήταν ένας βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, σκηνοθέτης και αφηγητής. Για μένα ήταν τα πάντα. Η αγάπη του για τη δουλειά του ήταν εξίσου δυνατή με την αγάπη του για τους ανθρώπους, το καλό φαγητό και τις συζητήσεις. Σε κάθε ρόλο έδινε την ψυχή του».

Λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατό του, η ίδια του είχε ετοιμάσει ένα συγκινητικό βίντεο για τα 95α γενέθλιά του, στις 5 Ιανουαρίου, με εικόνες από την παιδική του ηλικία έως το σήμερα.

Ο Ντιβάλ γνώρισε τη σύζυγό του στην Αργεντινή το 1997. Όπως είχε πει: «Το ανθοπωλείο ήταν κλειστό, οπότε πήγα σε ένα αρτοποιείο. Αν ήταν ανοιχτό, δεν θα τη γνώριζα ποτέ».

Το ζευγάρι συνεργάστηκε και επαγγελματικά στην ταινία Assassination Tango, που γυρίστηκε στο Μπουένος Άιρες. Ο ηθοποιός λάτρευε το τάνγκο και διατηρούσε στούντιο χορού τόσο στην Αργεντινή όσο και στις ΗΠΑ.

Οι 4 γάμοι και μια καριέρα που έγραψε ιστορία

Ο Ντιβάλ παντρεύτηκε τέσσερις φορές. Η πρώτη του σύζυγος, Μπάρμπαρα Μπέντζαμιν, είχε δύο κόρες από προηγούμενο γάμο, δίνοντάς του μια γεύση από το πώς θα ήταν η πατρότητα. Ακολούθησαν οι γάμοι του με τη Γκέιλ Γιανγκς και τη χορεύτρια Σάρον Μπρόφι, πριν από τη σχέση ζωής με τη Λουσιάνα Πεντράζα.

Έγινε ευρύτερα γνωστός ως Τομ Χέιγκεν, ο δικηγόρος της οικογένειας Κορλεόνε δίπλα στους Αλ Πατσίνο και Μάρλον Μπράντο στον «Νονό».

Ανάμεσα στις μεγάλες επιτυχίες του ξεχωρίζουν επίσης τα The Great Santini και Tender Mercies, για το οποίο κέρδισε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου το 1984.

Συνολικά προτάθηκε έξι φορές για Όσκαρ, ενώ η καριέρα του διήρκεσε πάνω από επτά δεκαετίες, καθιστώντας τον έναν από τους πιο σεβαστούς και επιδραστικούς ηθοποιούς του αμερικανικού κινηματογράφου.