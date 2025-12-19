Ρομπ Ράινερ: Ο γιός και πιθανός δολοφόνος του, Νικ, διαγνώστηκε με σχιζοφρένεια λίγες εβδομάδες πριν σκοτώσει τους γονείς του

Με σχιζοφρένεια φαίνεται να είχε διαγνωστεί ο Νικ Ράινερ, γιός του Ρομπ Ράινερ, λίγες εβδομάδες πριν μπει μέσα στο σπίτι των γονιών του και τους μαχαιρώσει θανατηφόρα στο λαιμό.

Ο Νικ Ράινερ, σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, διαγνώστηκε με σχιζοφρένεια τις εβδομάδες πριν από τη δολοφονία των γονιών του, Ρομπ κι Μισέλ Ράινερ και τα φάρμακα που έπαιρνε ο γιός του διάσημου σκηνοθέτη φαίνεται ότι τον έκαναν «απρόβλεπτο και επικίνδυνο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δύο πηγές με άμεση γνώση του θέματος ανέφεραν στο TMZ ότι ο Νικ βρισκόταν υπό την φροντίδα ψυχιάτρου για ψυχική ασθένεια. Δήλωσαν μάλιστα ότι τον μήνα πριν από τις δολοφονίες, η συμπεριφορά του Νικ είχε γίνει «ανησυχητική».

Πρόσφατα είχε λάβει φροντίδα σε ένα κέντρο αποκατάστασης στο Λος Άντζελες που ειδικεύεται σε ψυχικές ασθένειες και κατάχρηση ουσιών. Μας είπαν ότι το κέντρο χρεώνει 70.000 δολάρια το μήνα… και πολλοί πλούσιοι και ισχυροί γονείς στέλνουν εκεί τα παιδιά τους με ψυχικά προβλήματα.

Πηγές του TMZ λένε ότι 3 έως 4 εβδομάδες πριν από τους φόνους, οι γιατροί άλλαξαν τα φάρμακά του με αποτέλεσμα εκείνος να γίνει ακόμα πιο ασταθής. Οι γιατροί προσπαθούσαν μάλιστα να προσαρμόσουν τα φάρμακα ώστε ο Νικ να σταθεροποιηθεί, κάτι που δεν συνέβη.

Μια πηγή είπε στο TMZ… ότι μόλις άλλαξαν τα φάρμακα, «ο Νικ έχασε τα λογικά του», ενώ η κατάχρηση ουσιών από τον Νικ φαίνεται ότι επιδείνωνε τη σχιζοφρένεια.

Με βάση τις νέες πληροφορίες ο Νικ είναι πιθανό να δηλώσει αθώος λόγω παραφροσύνης στην δίκη του για την δολοφονία των γονιών του.