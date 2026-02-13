Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ: «Έκανα χρήση κοκαΐνης πάνω σε καπάκια τουαλέτας, δεν φοβάμαι τα μικρόβια»

Σε μία απίστευτη παραδοχή προχώρησε ο Αμερικανός υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, που δήλωσε ότι «δεν φοβάται τα μικρόβια» επειδή «παλαιότερα έκανε χρήση κοκαΐνης πάνω σε καπάκια τουαλέτας».

Οι δηλώσεις του υπουργού Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, περί κοκαΐνης και μικροβίων έγιναν στον podcaster Theo Von, σε επεισόδιο της εκπομπής του This Past Weekend και όπως ήταν φυσικό προκάλεσε αντιδράσεις.

Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την κοινή τους εμπειρία με την κατάχρηση ουσιών και τη συμμετοχή τους σε ομάδες υποστήριξης, οι οποίες σταμάτησαν να λειτουργούν στη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Όπως ανέφεραν, στη συνέχεια δημιούργησαν μια «πειρατική» ομάδα που συνέχισε να συναντιέται παρά τους περιορισμούς.

JUST IN – RFK Jr: “I’m not scared of a germ. I used to snort cocaine off of toilet seats.” pic.twitter.com/8xDqL7FruK — Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 12, 2026

Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ είπε χαρακτηριστικά: «Δεν φοβάμαι τα μικρόβια… παλιά έκανα χρήση κοκαΐνης πάνω σε καπάκια τουαλέτας».

«Ξέρω ότι θα με σκοτώσει», συνέχισε, αναφερόμενος στον εθισμό. «Αν δεν τον διαχειρίζομαι – και αυτό για μένα σημαίνει να πηγαίνω σε συναντήσεις κάθε μέρα – καταστρέφει τη ζωή μου».

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση Protect Our Care, που αγωνίζεται για προσιτή υγειονομική περίθαλψη στις ΗΠΑ, ζήτησε την παραίτησή του μετά τη συνέντευξη.

Σε ανακοίνωσή της τον χαρακτήρισε «τον πιο επικίνδυνο, ανεπαρκή και ακατάλληλο άνθρωπο που έχει αναλάβει ποτέ μια τόσο σημαντική ομοσπονδιακή υπηρεσία με εξουσίες ζωής και θανάτου». Ο πρόεδρός της, Brad Woodhouse, απάντησε με μία μόνο λέξη: «Παραίτηση».

Η εξομολόγηση του επικεφαλής της αμερικανικής πολιτικής υγείας προκάλεσε και κύμα αντιδράσεων στα social media. Ο Δημοκρατικός βουλευτής από την Πενσιλβάνια, Malcolm Kenyatta, έγραψε στο X: «Για κάποιο λόγο, δεν τον εμπιστεύομαι σε θέματα δημόσιας υγείας».