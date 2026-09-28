Κόσμος

Ρωσία: 13 νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων – Βίντεο

Οι ρωσικές αρχές διενεργούν προκαταρκτική ποινική έρευνα για παραβίαση των κανόνων ασφαλείας στο εργοστάσιο
Δεν υπάρχει τίποτε πλέον στη θέση του εργοστασίου πυροτεχνημάτων
Δεν υπάρχει τίποτε πλέον στη θέση του εργοστασίου πυροτεχνημάτων / πηγή φωτογραφίας Χ
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Δεκατρείς άνθρωποι σκοτώθηκαν σε έκρηξη μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην περιοχή Γιαροσλάβλ στη Ρωσία τη Δευτέρα (28.09.2026). Την τραγική είδηση μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η φωτιά και η επακόλουθη έκρηξη στο εργοστάσιο που κατασκεύαζε πυροτεχνήματα κατέστρεψε δύο κτίρια στο χωριό Κουμπρίνσκ, κοντά στην πόλη Περεσλάβλ-Ζαλέσκι στη Ρωσία.

Περίπου 100 πυροσβέστες έσπευσαν επί τόπου για να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο, ανέφερε ο κυβερνήτης της περιοχής, Μιχαήλ Εβράγιεφ.

Οι ρωσικές αρχές διενεργούν προκαταρκτική ποινική έρευνα για παραβίαση των κανόνων ασφαλείας στο εργοστάσιο, σύμφωνα με το TASS.

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