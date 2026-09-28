Ρωσία: 13 νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων – Βίντεο

Δεκατρείς άνθρωποι σκοτώθηκαν σε έκρηξη μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην περιοχή Γιαροσλάβλ στη Ρωσία τη Δευτέρα (28.09.2026). Την τραγική είδηση μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η φωτιά και η επακόλουθη έκρηξη στο εργοστάσιο που κατασκεύαζε πυροτεχνήματα κατέστρεψε δύο κτίρια στο χωριό Κουμπρίνσκ, κοντά στην πόλη Περεσλάβλ-Ζαλέσκι στη Ρωσία.

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Περίπου 100 πυροσβέστες έσπευσαν επί τόπου για να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο, ανέφερε ο κυβερνήτης της περιοχής, Μιχαήλ Εβράγιεφ.

🇷🇺 A blaze tore through a fireworks plant in Kubrinsk, Yaroslavl Region, leaving five dead and one hurt.



Over a hundred firefighters are on scene; twelve workers still unaccounted for.



pic.twitter.com/1fV6LrAIft — London Baithead (@londonbaithead) September 28, 2026

💥 Claimed as video of explosion at pyrotechnics factory in Russia’s Yaroslavl region pic.twitter.com/EAN2ddZ98v — MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) September 28, 2026

A fire broke out at a fireworks factory in Russia’s Yaroslavl region, engulfing two production workshops. Detonations were reportedly heard from the facility during the blaze. Five people were reportedly killed in the incident. #Russia pic.twitter.com/axkhGppZCs — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 28, 2026

Οι ρωσικές αρχές διενεργούν προκαταρκτική ποινική έρευνα για παραβίαση των κανόνων ασφαλείας στο εργοστάσιο, σύμφωνα με το TASS.