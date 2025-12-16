Ρωσία: 15χρονος σκότωσε με μαχαίρι 10χρονο σε σχολείο και τραυμάτισε άλλα 3 άτομα – Βιντεοσκόπησε την επίθεση

Ένα 10χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από επίθεση που δέχτηκε με μαχαίρι από έναν 15χρονο σε σχολείο στο Οντίντσοβο, λίγα χιλιόμετρα δυτικά της Μόσχας, το πρωί της Τρίτης (16.12.25).

Στις 09:00 το πρωί ένας μαθητής του σχολείου επιτέθηκε στον φύλακα ασφαλείας με μαχαίρι πριν επιτεθεί σε ένα 10χρονο αγόρι που «υπέκυψε στα τραύματά του», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Ο δράστης συνελήφθη», πρόσθεσε η ανακοίνωση. Η Ρωσική Επιτροπή Ερευνών, η οποία χειρίζεται σημαντικές έρευνες στη χώρα, επιβεβαίωσε ότι ο δράστης είναι ένα 15χρονο αγόρι και ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία.

Russia: A 9th-grader attacked classmates with a knife at a school in Gorki-2 (Odintsovo, outside Moscow). A 10-year-old boy was killed; 3 were injured, including a security guard. The suspect barricaded himself with a girl hostage; she was freed unharmed; the teen was detained. https://t.co/PAJG4NehJR pic.twitter.com/XoOA9wPT67 — GeoTechWar (@geotechwar) December 16, 2025

TASS: A 4th-grade student was killed in a knife attack at a school in the Odintsovo district (Moscow region). The suspect has been detained. pic.twitter.com/RLO1MrhbI3 — GeoTechWar (@geotechwar) December 16, 2025

In the Moscow region, a 15-year-old teenager attacked schoolchildren with a knife. One child died and several were injured, — Russian media



Interesting inscriptions on the helmet. What’s the situation with denazification there? pic.twitter.com/oQRadq8FjD — (@booyahviking) December 16, 2025

A 15-year-old student carried out a stabbing attack at his school in Moscow, killing one student and injuring three others.



Follow: https://t.co/7Dg3b41hTx pic.twitter.com/hDtIfrH4gb — PressTV Extra (@PresstvExtra) December 16, 2025

One child was killed in a knife attack by a school student in Odintsovo, Moscow Region, and a security guard was injured, the Investigative Committee reports. pic.twitter.com/OHw1a2pCh2 — Victor vicktop55 commentary (@vick55top) December 16, 2025

Σύμφωνα με την Επιτροπή Ερευνών, η επίθεση σημειώθηκε στην περιοχή Γκόρκι-2, στο Οντίντσοβο της περιφέρειας της Μόσχας.

Από την επίθεση υπήρξαν «και τραυματίες», όπως επιβεβαίωσε η Ξένια Μισόνοβα, περιφερειακή εκπρόσωπος για τα δικαιώματα των παιδιών, στο Telegram, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Τα κίνητρα του δράστη δεν είναι ακόμη γνωστά. Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν φωτογραφίες στις οποίες ο δράστης φορούσε κράνος με ακροδεξιά σύμβολα και συνθήματα.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, τρεις έφηβοι και ένας δάσκαλος τραυματίστηκαν από έναν μαθητή που τους επιτέθηκε με σφυρί σε ένα σχολείο στο Τσελιάμπινσκ, στα Ουράλια Όρη.

Οι ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία, μερικές φορές θανατηφόρες, οι οποίες κάποτε ήταν εξαιρετικά σπάνιες, έχουν αυξηθεί στη Ρωσία τα τελευταία χρόνια, ιδίως εκείνες που περιλαμβάνουν πυροβόλα όπλα, παρά τους πολύ περιοριστικούς και πρόσφατα ενισχυμένους νόμους.