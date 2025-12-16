Συμβαίνει τώρα:
Ρωσία: 15χρονος σκότωσε με μαχαίρι 10χρονο σε σχολείο και τραυμάτισε άλλα 3 άτομα – Βιντεοσκόπησε την επίθεση

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν φωτογραφίες στις οποίες ο δράστης φορούσε κράνος με ακροδεξιά σύμβολα και συνθήματα
Ο 15χρονος δράστης της επίθεσης σε σχολείο στη Μόσχα

Ένα 10χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από επίθεση που δέχτηκε με μαχαίρι από έναν 15χρονο σε σχολείο στο Οντίντσοβο, λίγα χιλιόμετρα δυτικά της Μόσχας, το πρωί της Τρίτης (16.12.25).

Στις 09:00 το πρωί ένας μαθητής του σχολείου επιτέθηκε στον φύλακα ασφαλείας με μαχαίρι πριν επιτεθεί σε ένα 10χρονο αγόρι που «υπέκυψε στα τραύματά του», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Ο δράστης συνελήφθη», πρόσθεσε η ανακοίνωση. Η Ρωσική Επιτροπή Ερευνών, η οποία χειρίζεται σημαντικές έρευνες στη χώρα, επιβεβαίωσε ότι ο δράστης είναι ένα 15χρονο αγόρι και ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία.

 

Σύμφωνα με την Επιτροπή Ερευνών, η επίθεση σημειώθηκε στην περιοχή Γκόρκι-2, στο Οντίντσοβο της περιφέρειας της Μόσχας.

Από την επίθεση υπήρξαν «και τραυματίες», όπως επιβεβαίωσε η Ξένια Μισόνοβα, περιφερειακή εκπρόσωπος για τα δικαιώματα των παιδιών, στο Telegram, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Τα κίνητρα του δράστη δεν είναι ακόμη γνωστά. Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν φωτογραφίες στις οποίες ο δράστης φορούσε κράνος με ακροδεξιά σύμβολα και συνθήματα.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, τρεις έφηβοι και ένας δάσκαλος τραυματίστηκαν από έναν μαθητή που τους επιτέθηκε με σφυρί σε ένα σχολείο στο Τσελιάμπινσκ, στα Ουράλια Όρη.

Οι ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία, μερικές φορές θανατηφόρες, οι οποίες κάποτε ήταν εξαιρετικά σπάνιες, έχουν αυξηθεί στη Ρωσία τα τελευταία χρόνια, ιδίως εκείνες που περιλαμβάνουν πυροβόλα όπλα, παρά τους πολύ περιοριστικούς και πρόσφατα ενισχυμένους νόμους.

