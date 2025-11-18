Ρωσία: Απετράπη απόπειρα δολοφονίας κατά του πρώην υπουργού Άμυνας, Σεργκέι Σοϊγκού

Απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του Γραμματέα του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας και πρώην υπουργού Άμυνας της Ρωσίας, Σεργκέι Σοϊγκού, απέτρεψαν οι ρωσικές Αρχές.

Στις 14 Νοεμβρίου, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) ανακοίνωσε την αποτροπή τρομοκρατικής επίθεσης εναντίον ενός ανώτερου Ρώσου αξιωματούχου και την αποκάλυψη για τον Σεργκέι Σοϊγκού έκανε σήμερα (18/11/2025) η εφημερίδα Moskovsky Komsomolets.

Αυτή υποστηρίζει μάλιστα ότι οι δράστες ενέργησαν κατόπιν εντολής των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Η απόπειρα δολοφονίας είχε σχεδιαστεί να γίνει την ώρα που ο Σοϊγκού θα επισκεπτόταν στον τάφο των συγγενών του στο νεκροταφείο Τρογιεκουροφσκόγιε στη Μόσχα.

Σύμφωνα με την ρωσική υπηρεσία πληροφοριών FSB, το σχέδιο ήταν να χρησιμοποιηθεί ένας κρυμμένος εκρηκτικός μηχανισμός με τη μορφή ενός βάζου και με βιντεοκάμερα. Ωστόσο, η FSB δεν είχε ανακοινώσει όνομα.

Ακόμα σύμφωνα με την υπηρεσία, πολλά άτομα συμμετείχαν στο σχέδιο δολοφονίας: ένας παράνομος μετανάστης από την Κεντρική Ασία, δύο σεσημασμένοι Ρώσοι υπήκοοι που ήταν τοξικομανείς και ο Τζαλολιντίν Σάμσοβ, κάτοικος του Κιέβου που καταζητείται από τις ρωσικές αρχές επιβολής του νόμου για φόνο και εμπορία όπλων.