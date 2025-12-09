Συμβαίνει τώρα:
Ρωσία: «Απόλυτη βλακεία οι ισχυρισμοί των Ευρωπαίων ότι ο Πούτιν θέλει να επιτεθεί στο NATO»

«Ο Ρώσος πρόεδρος δεν επιθυμεί την αποκατάσταση της Σοβιετικής Ένωσης» τόνισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν / REUTERS / Altaf Hussain

Με κατηγορηματικό τρόπο η Ρωσία απάντησε στα σχόλια και στις επικρίσεις Ευρωπαίων ηγετών ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν σχεδιάζει να εξαπολύει επίθεση στο NATO, ειδικά αν ο πόλεμος στην Ουκρανία τερματιστεί με επιτυχία για τη Μόσχα.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος γεννήθηκε στη Σοβιετική Ένωση, χαρακτήρισε το 2005 την κατάρρευσή της τη μεγαλύτερη γεωπολιτική καταστροφή του 20ού αιώνα, επειδή δεκάδες εκατομμύρια Ρώσοι φτώχυναν και η ίδια η Ρωσία αντιμετώπισε την απειλή αποσύνθεσης, απέναντι στο NATO.

Οι αντίπαλοί του δηλώνουν ότι η Ρωσία παρακμάζει σε ένα ισχυρό μείγμα παραλογισμού και καταστολής που μπορεί να συγκριθεί με τη Σοβιετική Ένωση την εποχή του Λεονίντ Μπρέζνιεφ. 

Ο Ρώσος πρόεδρος έχει επανειλημμένως αρνηθεί ότι έχει οποιαδήποτε σχέδια να επιτεθεί στο NATO και έχει πει ότι ένα βήμα τέτοιου είδους θα ήταν ανοησία για τη Ρωσία δεδομένης της συμβατικής στρατιωτικής υπεροχής του NATO έναντι της Ρωσίας.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς δήλωσε χθες Δευτέρα (08.12.2025), ότι ο Πούτιν θέλει να φέρει πίσω την «παλιά Σοβιετική Ένωση» και ότι η Ευρώπη οφείλει να υπερασπιστεί τον εαυτό της κατά των, όπως τις χαρακτήρισε, σαφών ρωσικών προθέσεων, που ορίζονται, όπως είπε, στα δόγματα του ρωσικού κράτους, να επιτεθεί στο NATO.

«Αυτό δεν είναι αλήθεια», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε για τα σχόλια του Μερτς. «Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θέλει να αποκαταστήσει την ΕΣΣΔ διότι αυτό είναι αδύνατο και ο ίδιος το έχει πει επανειλημμένως αυτό».

«Το να το συζητάμε δεν είναι ευγενικό προς τους εταίρους μας», σημείωσε ο Πεσκόφ και πρόσθεσε «προφανώς ο κ. Μερτς δεν το γνωρίζει αυτό».

«Τώρα όσον αφορά την προετοιμασία μιας επίθεσης στο NATO, αυτό είναι απόλυτη βλακεία», υπογράμμισε ακόμα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

