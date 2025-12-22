Κόσμος

Ρωσία: «Αργή η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία»

«Μια ρωσοαμερικανική συμφωνία για την Ουκρανία είναι αυτό που φοβούνται τόσο οι αντίπαλοί μας στις Βρυξέλλες» λέει η Μόσχα
Ο επικεφαλής της ρωσικής διαπραγματευτικής ομάδας Κιρίλ Ντιμιτρίεφ (κέντρο) με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ (αριστερά) και τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ (δεξιά)
Ο επικεφαλής της ρωσικής διαπραγματευτικής ομάδας Κιρίλ Ντιμιτρίεφ (κέντρο) με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ (αριστερά) και τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ (δεξιά)/ Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Pool via REUTERS

Τον πήχη χαμηλά κρατάει η Ρωσία για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που πραγματοποίησε τις τελευταίες δύο ημέρες στο Μαϊάμι της Φλόριντα ε θέμα τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ειδικότερα, η Ρωσία δήλωσε σήμερα (22.12.2025) ότι σημειώνεται πρόοδος με αργούς ρυθμούς στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ σχετικά με το σχέδιο τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

Επίσης, η Μόσχα καταγγέλλει παράλληλα τις «κακόβουλες απόπειρες» ορισμένων χωρών να οδηγήσουν σε αποτυχία τις συνομιλίες.

«Παρατηρούμε αργή πρόοδο. Συνοδεύεται από εξαιρετικά δυσοίωνες και κακόβουλες απόπειρες μιας ομάδας χωρών που ασκούν επιρροή που έχουν ως στόχο να τορπιλίσουν αυτές τις προσπάθειες και να εκτροχιάσουν τη διπλωματική διαδικασία» είπε ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Ριαμπκόφ, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία.

Ο Ριαμπκόφ επαίνεσε τη βούληση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για εξεύρεση «λύσεων που θα αντιμετωπίσουν τις βαθύτερες αιτίες της σύγκρουσης και θα έχουν διάρκεια», επικρίνοντας τη στάση ευρωπαϊκών χωρών απέναντι στο σχέδιο της Ουάσινγκτον, που παρουσιάστηκε πριν από περίπου ένα μήνα και αποτελεί έκτοτε αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Μια ρωσοαμερικανική συμφωνία για την Ουκρανία «είναι αυτό που φοβούνται τόσο οι αντίπαλοί μας στις Βρυξέλλες και σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσας οι οποίοι, ακόμη και στους χειρότερους εφιάλτες τους, δεν μπορούν να φανταστούν τα αποτελέσματα για τα οποία εργαζόμαστε», πρόσθεσε.

«Θα συνεχίσουμε να προχωρούμε προς αυτήν την κατεύθυνση, χωρίς να χαλαρώσουμε τις προσπάθειές μας», κατέληξε ο Ρώσος αξιωματούχος.

Νέες συνομιλίες επί του ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ έγιναν το Σαββατοκύριακο στη Φλόριντα, με ξεχωριστές συναντήσεις της αμερικανικής αντιπροσωπείας με τους απεσταλμένους της Ουκρανίας και της Ρωσίας.

Αν και αυτός ο τελευταίος κύκλος των διαπραγματεύσεων δεν οδήγησε σε κάποια σημαντική πρόοδο, οι ΗΠΑ και η Ουκρανία χαιρέτισαν τις συνομιλίες χαρακτηρίζοντάς τις «παραγωγικές και εποικοδομητικές».

