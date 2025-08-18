Ρωσία: Δεκάδες νεκροί και 134 τραυματίες από έκρηξη σε εργοστάσιο

Τουλάχιστον 20 νεκροί είναι ο απολογισμός της έκρηξης που συνέβη σε εργοστάσιο στη Ρωσία, που σημειώθηκε την Παρασκευή (18/8/2025).

Όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 134 έχουν τραυματιστεί από που σημειώθηκε σε εγκατάσταση παραγωγής στην περιφέρεια Ριαζάν, χωρίς να έχουν αποσαφηνιστεί τα αίτια που την προκάλεσαν.

A blast at a factory in the Russian region of Ryazan on Friday killed 11 people and left 130 injured, Russia’s emergencies ministry said on Saturday. Some Russian media outlets reported that the explosion was caused by gunpowder catching fire. pic.twitter.com/dTzPXFggnG — De Las Achaye (@achayegodfrey) August 18, 2025

Ο Πάβελ Μαλκόφ, κυβερνήτης της Ριαζάν, περιφέρειας που βρίσκεται νοτιοανατολικά της Μόσχας, είχε επισημάνει την Παρασκευή ότι το περιστατικό σημειώθηκε όταν ξέσπασε πυρκαγιά έξω από ένα εργαστήριο του εργοστασίου.

Από τις αναφορές του ρωσικού Τύπου δεν είναι σαφές τι προκάλεσε την πυρκαγιά ούτε τι παράγει το εργοστάσιο. Επίσημες ρωσικές πηγές δεν έχουν αναφερθεί σε άλλες λεπτομέρειες πέραν του αριθμού των θυμάτων.

At the Elastik powder factory in the Ryazan region, where an explosion occurred on August 15, in addition to powder production, shells were also being loaded with explosives.



As a result of the explosion and fire, four buildings were destroyed. In addition to the powder shop, a… pic.twitter.com/xuxd0ixmHU — Slava (@Heroiam_Slava) August 17, 2025

“Μέχρι την 18η Αυγούστου 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω του έκτακτου περιστατικού”, ανέφεραν οι τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων σε ανάρτησή τους στο Telegram.

“Υπάρχουν 134 τραυματίες, εκ των οποίων οι 31 νοσηλεύονται σε νοσοκομεία στη Ριαζάν και τη Μόσχα, ενώ οι 103 λαμβάνουν θεραπεία ως εξωτερικοί ασθενείς”, πρόσθεσαν.