Ρωσία: Δεκάδες νεκροί και 134 τραυματίες από έκρηξη σε εργοστάσιο

Δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά τα αίτια της φονικής έκρηξης στη Ρωσία
Έκρηξη σε εργοστάσιο στη Ρωσία / AP

Τουλάχιστον 20 νεκροί είναι ο απολογισμός της έκρηξης που συνέβη σε εργοστάσιο στη Ρωσία, που σημειώθηκε την Παρασκευή (18/8/2025).

Όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 134 έχουν τραυματιστεί από που σημειώθηκε σε εγκατάσταση παραγωγής στην περιφέρεια Ριαζάν, χωρίς να έχουν αποσαφηνιστεί τα αίτια που την προκάλεσαν.

 

Ο Πάβελ Μαλκόφ, κυβερνήτης της Ριαζάν, περιφέρειας που βρίσκεται νοτιοανατολικά της Μόσχας, είχε επισημάνει την Παρασκευή ότι το περιστατικό σημειώθηκε όταν ξέσπασε πυρκαγιά έξω από ένα εργαστήριο του εργοστασίου.

Από τις αναφορές του ρωσικού Τύπου δεν είναι σαφές τι προκάλεσε την πυρκαγιά ούτε τι παράγει το εργοστάσιο. Επίσημες ρωσικές πηγές δεν έχουν αναφερθεί σε άλλες λεπτομέρειες πέραν του αριθμού των θυμάτων.

 

“Μέχρι την 18η Αυγούστου 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω του έκτακτου περιστατικού”, ανέφεραν οι τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων σε ανάρτησή τους στο Telegram.

“Υπάρχουν 134 τραυματίες, εκ των οποίων οι 31 νοσηλεύονται σε νοσοκομεία στη Ριαζάν και τη Μόσχα, ενώ οι 103 λαμβάνουν θεραπεία ως εξωτερικοί ασθενείς”, πρόσθεσαν.

