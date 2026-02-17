Κόσμος

Ρωσία: Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη σε στρατιωτική βάση της περιφέρειας Λένινγκραντ

Σύμφωνα με πληροφορίες τουλάχιστον τέσσερα άνθρωποι μπορεί να βρίσκονται κάτω από τα χαλάσματα
Ρώσος εκπαιδευόμενος στρατιώτης
Ρώσος εκπαιδευόμενος στρατιώτης / REUTERS / Sergey Pivovarov

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα (17.02.2026) με έκρηξη σε στρατιωτική βάση στη βορειοδυτική Ρωσία, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους τουλάχιστον δύο στρατιώτες.

Το κανάλι ενημέρωσης Mash μετέδωσε στο Telegram, δημοσιεύοντας φωτογραφία στο Telegram, από την στρατιωτική βάση της πόλης Σερτόλοβο στη ρωσική περιφέρεια του Λένινγκραντ, ότι σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι από την έκρηξη

Ο κυβερνήτης Αλεξάντερ Ντροτζένκο δήλωσε ότι η έκρηξη συνέβη σε κτίριο της στρατιωτικής αστυνομίας, αλλά δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες.

 

«Έδωσα οδηγίες στις δυνάμεις ασφαλείας να βοηθήσουν τον στρατό να απομακρύνει τα χαλάσματα και να διασώσουν αυτούς που τραυματίστηκαν στην κατάρρευση κτιρίου της στρατιωτικής αστυνομίας στην περιοχή της στρατιωτικής μονάδας στο Σερτόλοβο», δήλωσε ο Ντροτζένκο.

To Mash μετέδωσε ότι τέσσερις άνθρωποι μπορεί να βρίσκονται κάτω από τα χαλάσματα.

Κόσμος
