Ρωσία: Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη σε στρατιωτική βάση της περιφέρειας Λένινγκραντ

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα (17.02.2026) με έκρηξη σε στρατιωτική βάση στη βορειοδυτική Ρωσία, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους τουλάχιστον δύο στρατιώτες.

Το κανάλι ενημέρωσης Mash μετέδωσε στο Telegram, δημοσιεύοντας φωτογραφία στο Telegram, από την στρατιωτική βάση της πόλης Σερτόλοβο στη ρωσική περιφέρεια του Λένινγκραντ, ότι σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι από την έκρηξη

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κυβερνήτης Αλεξάντερ Ντροτζένκο δήλωσε ότι η έκρηξη συνέβη σε κτίριο της στρατιωτικής αστυνομίας, αλλά δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες.

An explosion just occurred in the military commandant’s office building in the Vsevolozhsk district of the Leningrad region of Russia. At least two people were killed. At least several more are under the rubble. pic.twitter.com/sYKhT1GuYF — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) February 17, 2026

«Έδωσα οδηγίες στις δυνάμεις ασφαλείας να βοηθήσουν τον στρατό να απομακρύνει τα χαλάσματα και να διασώσουν αυτούς που τραυματίστηκαν στην κατάρρευση κτιρίου της στρατιωτικής αστυνομίας στην περιοχή της στρατιωτικής μονάδας στο Σερτόλοβο», δήλωσε ο Ντροτζένκο.

To Mash μετέδωσε ότι τέσσερις άνθρωποι μπορεί να βρίσκονται κάτω από τα χαλάσματα.