Ρωσία: Έφηβος συνελήφθη ως ύποπτος ότι βοήθησε την Ουκρανία να χτυπήσει το διυλιστήριο του Ριαζάν       

Στη σύλληψη ενός εφήβου, ηλικίας 17 ετών, ως ύποπτου ότι συγκέντρωσε πληροφορίες για να βοηθήσει την Ουκρανία να στοχοθετήσει με drones το ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου του Ριαζάν προχώρησαν οι αρχές της Ρωσίας, όπως μετέδωσε σήμερα, Τρίτη (25.02.25) το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Οι αστυνομικοί στην περιφέρεια του Μπασκορτοστάν συνέλαβαν τον έφηβο, σε βάρος του οποίου διεξαγόταν έρευνα βάσει της νομοθεσίας περί «τρομοκρατίας και προδοσίας», που προβλέπει ποινές κάθειρξης έως 20 ετών, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων της Ρωσίας.

Το RIA μετέδωσε πως ο 17χρονος, τον οποίο δεν κατονόμασε, κατηγορείται ότι από το Φθινόπωρο του 2024 συγκέντρωνε πληροφορίες και ζωγράφιζε γκράφιτι για ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών με αντάλλαγμα χρήματα. Πρόσθεσε πως ομολόγησε το έγκλημά του έπειτα από ανάκριση.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων, ο έφηβος είπε ότι πήγε στο Ριαζάν στις αρχές Ιανουαρίου για να συγκεντρώσει πληροφορίες για το διυλιστήριο για λογαριασμό των Ουκρανών.

Το διυλιστήριο του Ριαζάν, το οποίο βρίσκεται περίπου 240 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας, ανέστειλε τη λειτουργία του έπειτα από επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων χθες, Δευτέρα, δήλωσαν στο Reuters τρεις πηγές στη βιομηχανία.

