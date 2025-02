Ρωσία: Φωτιά σε διυλιστήριο μετά από επίθεση με drones από την Ουκρανία

Στις φλόγες τυλίχθηκε ένα διυλιστήριο στη Ρωσία και συγκεκριμένα στην πόλη Ριάζαν, νότια της Μόσχας, μετά από επίθεση drones από την Ουκρανία, σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ.

Η Ουκρανία έχει εντατικοποιήσει τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον ενεργειακών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων της Ρωσίας τους τελευταίους μήνες, στο πλαίσιο εκστρατείας που λέει πως διεξάγει σε αντίποινα για τους ακατάπαυστους ρωσικούς βομβαρδισμούς εναντίον ουκρανικών πόλεων και του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου.

Η επιδρομή καταγράφτηκε την ώρα που οι πρόεδροι των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν λένε πως θέλουν να διαπραγματευτούν το ταχύτερο την επίλυση της σύγκρουσης, που ξέσπασε με την εισβολή του ρωσικού στρατού στην ουκρανική επικράτεια πριν από ακριβώς τρία χρόνια.

«Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του ρωσικού υπουργείου Άμυνας κατέστρεψαν δυο drones στον εναέριο χώρο της Ριάζαν», ανέφερε σήμερα μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Πάβελ Μάλκοφ.

«Η πτώση συντριμμιών (των drones) προκάλεσαν πυρκαγιά στην έκταση επιχείρησης», πρόσθεσε, διαβεβαιώνοντας πως δεν υπήρξαν «τραυματισμοί».

Fire breaks out at oil refinery in Russia’s Ryazan region due to drone attack—third incident this year



As stated by Governor Malkov, air defense systems destroyed two drones over the region. Due to the falling debris, “a fire broke out on the territory of one enterprise.”… pic.twitter.com/sgLr1uI4Il