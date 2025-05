Ρωσία και Ουκρανία ολοκλήρωσαν ανταλλαγή 307 αιχμαλώτων πολέμου – Η ανάρτηση του Ζελένσκι

Η Ρωσία και η Ουκρανία ολοκλήρωσαν σήμερα (24.05.2025) την ανταλλαγή 307 αιχμαλώτων πολέμου, στο πλαίσιο της συμφωνίας που πέτυχαν Κίεβο και Μόσχα κατά την διάρκεια των ειρηνευτικών συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη στις 15 και 16 Μαΐου 2025.

Οι στρατιώτες από την Ρωσία και την Ουκρανία επέστρεψαν στις χώρες τους, με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένξσκι να κάνει σχετική ανάρτηση στα social media.

Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε αντίστοιχα την απελευθέρωση 307 Ρώσων στρατιωτών.

Another 307 Ukrainian defenders are home. Today is the second day of the 1,000-for-1,000 exchange that we managed to negotiate in Türkiye. In just these two days, 697 people have been brought home. We expect the process to continue tomorrow.



Among those who returned today are… pic.twitter.com/2lfgtsgNlW