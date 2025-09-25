Κόσμος

Ρωσία: «Καμία εμπλοκή με τα περιστατικά με drones στη Δανία – Σκηνοθετημένη η πρόκληση»

Η Μόσχα είπε ότι οι εικασίες για εμπλοκή της στα περιστατικά στη Δανία, είναι «γελοιότητες»
Αστυνομία σε αεροδρόμιο
Αστυνομία στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης / Steven Knap/Ritzau Scanpix via AP

Αναστάτωση έχει προκληθεί και στη Δανία, με περιστατικά που drones εισβάλλουν στον εναέριο χώρο της και μάλιστα πάνω από αεροδρόμια, με τα βλέμματα της Δύσης να κοιτούν ως αυτουργό τη Ρωσία, που έχει δώσει δικαιώματα, καθώς πριν λίγες ημέρες είχε παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Πολωνίας, Ρουμανίας και Εσθονίας, τόσο με μη επανδρωμένα όσο και με μαχητικά αεροσκάφη.

Η Ρωσία, απέρριψε ως «γελοιότητες» τις εικασίες για ρωσική εμπλοκή στα περιστατικά με drones στη Δανία, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδοσε σήμερα, Πέμπτη 25.09.2025 η ρωσική πρεσβεία στην Κοπεγχάγη.

Μάλιστα στην ανακοίνωση στο Telegram, η Μόσχα κάνει λόγο για μια «σκηνοθετημένη πρόκληση», λέγοντας ότι αυτές χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για κλιμάκωση των εντάσεων.

Υπενθυμίζεται πως άγνωστης προέλευσης μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέταξαν πάνω από πολιτικά και ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο στη Δανία για δεύτερη νύχτα στη σειρά αυτή την εβδομάδα, με τον υπουργό Άμυνας να εκτιμά πως υπάρχει στο εξής μια «συστηματική απειλή» την οποία προκαλεί ένας «επαγγελματίας παίκτης».

Τα ξημερώματα της Πέμπτης (25.09.2025) για δεύτερη μέρα σερί προκλήθηκε αναστάτωση στον εναέριο χώρο της Δανίας από την παρουσία drones με την αστυνομία να υποστηρίζει ότι ακολούθησαν παρόμοιο μοτίβο με αυτά που είχαν σταματήσει πτήσεις στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης.

Η Δανία, μέλος του ΝΑΤΟ, αναμένεται να φιλοξενήσει την επόμενη εβδομάδα τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μία σύνοδο κορυφής στην Κοπεγχάγη

Για λόγους ασφαλείας μετά το περιστατικό με τα drones, έκλεισαν 4 αεροδρόμια της Δανίας, ενώ αξιωματούχοι της χώρας, τόνισε πως «αν μας δοθεί η ευκαιρία, θα καταρρίψουμε τα drones»

