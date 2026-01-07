Ρωσία: Καμία χώρα δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει βία εναντίον τάνκερ άλλων χωρών

Την έντονη αντίδραση της Ρωσίας προκάλεσε η απόφαση των Αμερικανών να κατασχέσουν δύο ρωσικά τάνκερ σήμερα Τετάρτη (7.1.25).

Οι Αμερικανοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να κατασχέσουν το τάνκερ «Marinera», γνωστό παλιότερα ως «Bella 1» στον Βόρειο Ατλαντικό.

Λίγη ώρα αργότερα, πραγματοποίησαν και την κατάσχεση ενός ακόμα ρωσικού τάνκερ, του του «M/T Sophia» το οποίο έπλεε στην Καραϊβική Θάλασσα

«Κανένα κράτος δεν έχει το δικαίωμα να ασκήσει βία κατά πλοίων που έχουν καταχωρηθεί νόμιμα στις δικαιοδοσίες άλλων κρατών», ανέφερε το υπουργείο Μεταφορών της Ρωσίας σε ανακοίνωσή του.