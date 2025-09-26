Ρωσία: «Μέρος του Nord Stream θα μπορούσε να λειτουργήσει άμεσα» – «Πυρά» στις ΗΠΑ για την ανοχή στη δολιοφθορά

Το ότι τμήμα του αγωγού Nord Stream, που μετέφερε φυσικό αέριο από τη Ρωσία στην Γερμανία, μπορεί να λειτουργήσει άμεσα δηλώνει το Κρεμλίνο σήμερα Παρασκευή 26.09.2025.

Ο αγωγός Nord Stream είχε ανατιναχθεί πριν από τρια χρόνια, όμως σύμφωνα με τη Ρωσία το τμήμα που δεν είχε πειραχτεί θα μπορούσε να επαναλειτουργήσει άμεσα, «Η υπόλοιπη γραμμή βρίσκεται εκεί και θα μπορούσε να αρχίσει να λειτουργεί αυτή τη στιγμή, στην πραγματικότητα» είπε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Το σύστημα Nord Stream αποτελείται από δύο διπλούς αγωγούς, τον Nord Stream 1 (NS1) και τον Nord Stream 2 (NS2), που διασχίζουν τον βυθό της Βαλτικής Θάλασσας και φτάνουν στη Γερμανία. Μόνο ένας από τους τέσσερις αγωγούς, μέρος του NS2, παρέμεινε άθικτος μετά τις εκρήξεις του 2022.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε δηλώσει τον Μάιο ότι η διασφάλιση ότι ο Nord Stream 2 δεν θα τεθεί σε λειτουργία, ήταν μέρος των προσπαθειών για την αύξηση της πίεσης στη Ρωσία ώστε να συμμετάσχει σε συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ακόμη ότι η Ρωσία ελπίζει ότι θα ολοκληρωθεί μια έρευνα για τις εκρήξεις υπό γερμανική ηγεσία.

Τον Αύγουστο, ένας Ουκρανός συνελήφθη στην Ιταλία ως ύποπτος για τις επιθέσεις, για τις οποίες η Ρωσία κατηγορεί άμεσα το Κίεβο. Κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τις εκρήξεις και η Ουκρανία έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή.

Οι εκρήξεις που σημειώθηκαν στις 26 Σεπτεμβρίου του 2022 και χαρακτηρίσθηκαν τόσο από τη Μόσχα όσο και από τη Δύση ενέργεια δολιοφθοράς, έκοψε σε μεγάλο βαθμό τις προμήθειες φυσικού αερίου της Ρωσίας προς την Ευρώπη.

Ο Πεσκόφ επανέλαβε σήμερα τη θέση του Κρεμλίνου ότι οι ΗΠΑ φέρουν εν μέρει την ευθύνη για την ενορχήστρωση των επιθέσεων. «Ποιος, ας πούμε, το ανέχτηκε αυτό; Λοιπόν, είναι προφανές ότι χωρίς τη γνώση της κυβέρνησης (Τζο) Μπάιντεν, στις ΗΠΑ, τέτοιες ενέργειες από την πλευρά της Ουκρανίας και του καθεστώτος του Κιέβου θα ήταν αδύνατες», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αρνηθεί οποιονδήποτε ρόλο στην επίθεση.