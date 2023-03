Ο αρχηγός της ρωσικής μισθοφορικής οργάνωσης Wagner Γιεβγκένι Πριγκόζιν προειδοποίησε τον υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού μέσω επιστολής του που δημοσιεύθηκε σήμερα, ότι ο ουκρανικός στρατός σχεδιάζει μια επίθεση που έχει στόχο να αποκόψει τις δυνάμεις της Wagner από το κύριο σώμα των ρωσικών στρατευμάτων στην ανατολική Ουκρανία, ιδίως στο Μπαχμούτ.

Στην επιστολή που έδωσε στην δημοσιότητα η υπηρεσία τύπου που διαθέτει, ο Πριγκόζιν λέει ότι η επίθεση έχει σχεδιασθεί για τα τέλη Μαρτίου ή στις αρχές Απριλίου.

Ζήτησε από το Σοϊγκού να λάβει όλα τα μέτρα για να αποτραπεί αυτό το σχέδιο, το οποίο όπως είπε μπορεί να οδηγήσει σε «αρνητικές επιπτώσεις» στις προσπάθειες του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία.

#Prigozhin appealed to 🇷🇺 Defense Minister Shoigu for help to avoid cutting off #Wagner's fighters from the main forces of 🇷🇺 army due to planned flank attacks by 🇺🇦 army.

Otherwise, it will lead to negative consequences of the Special Military Operation. pic.twitter.com/AJg89iR9n0