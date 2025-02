Ρωσία: «Οι επιδιώξεις μας ταιριάζουν με τις δηλώσεις Τραμπ ότι σημαντικό μέρος της Ουκρανίας μπορεί να γίνει ρωσικό»

Η Ρωσία κάθε άλλο παρά ικανοποιημένη θα μπορούσε να ήταν μετά τις δηλώσεις που έκανε χθες (10.02.2025) ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τόνισε ότι «η Ουκρανία μπορεί μια μέρα να γίνει ρωσική, μπορεί και όχι, μας νοιάζει τα χρήματά μας να είναι ασφαλή».

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε σήμερα (11.02.2025) πως «το γεγονός ότι ο Τραμπ θέλει σημαντικό μέρος της Ουκρανίας να γίνει ρωσικό και έχει ήδη γίνει ρωσικό, είναι μια πραγματικότητα», αναφερόμενος στις προσαρτήσεις ουκρανικών εδαφών από τη Ρωσία το φθινόπωρο του 2022.

Η Ρωσία προσάρτησε τμήματα από τις περιφέρειες του Λουγκάνσκ, του Ντονέτσκ, της Χερσώνας και της Ζαπορίζια έπειτα από δημοψηφίσματα παρωδία που διοργάνωσε στις περιοχές αυτές συγκρούσεων. Το 2014 είχε επίσης προσαρτήσει την χερσόνησο της Κριμαίας.

«Άνθρωποι που, παρά τους πολλούς κινδύνους, έκαναν ουρές και ψήφιζαν στα δημοψηφίσματα για ένταξη στη Ρωσία: αυτό ταιριάζει σε μεγάλο βαθμό με τις δηλώσεις του προέδρου Τραμπ» χθες, Δευτέρα, δήλωσε σήμερα ο Πεσκόφ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε χθες στην πιθανότητα η Ουκρανία να γίνει «ρωσική μια μέρα» και ζήτησε να αποζημιωθούν οι ΗΠΑ για τη βοήθεια που έχουν καταβάλει στο Κίεβο, θολώνοντας κι άλλο τα νερά όσον αφορά τη θέση της νέας αμερικανικής κυβέρνησης σε σχέση με τον πόλεμο αυτόν.

Trump on Ukraine: “They may be Russian some day, or they may not be Russian someday. But we’re gonna have all this money in there, and I say I want it back.” pic.twitter.com/u1l4J1yaJe