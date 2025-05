Ρωσία: Οι επικρίσεις Τραμπ για τον Πούτιν δεν θα επηρεάσουν μια ανταλλαγή κρατουμένων με τις ΗΠΑ

Η ανταλλαγή κρατουμένων ανάμεσα στην Ρωσία και τις ΗΠΑ, που συμφώνησαν στις 19 Μαΐου 2025 ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πρόκειται να επηρεαστεί από τα πρόσφατα αρνητικά σχόλια που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος για τον Ρώσο ομόλογό του.

Δημοσιογράφοι ρώτησαν σήμερα (27.05.2025) τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, εάν οι πρόσφατες επικρίσεις του Τραμπ κατά του Πούτιν, μπορούν να πλήξουν μια νέα ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ.

«Είναι σαφές πως η ρωσική και η αμερικανική πλευρά δεν μπορούν να συμφωνούν σε όλα τα θέματα», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους και πρόσθεσε «όμως υπάρχει πολιτική βούληση να εφαρμοστούν οι συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί (…) και εκτιμούμε πολύ αυτήν την αμοιβαία βούληση».

Η ρωσική προεδρία σχολίασε εξάλλου τις δηλώσεις του Τραμπ, λέγοντας ότι οφείλονται σε «υπερβολική συναισθηματική φόρτιση» του Αμερικανού Προέδρου.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ τάχθηκαν στις 19 Μαΐου 2025 υπέρ της «εξομάλυνσης» των σχέσεων των χωρών τους, δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, ο Γιούρι Ουσάκοφ, έπειτα από ένα τηλεφώνημα «δύο ωρών και πέντε λεπτών» μεταξύ των δύο ηγετών.

«Μια νέα ανταλλαγή» κρατουμένων «εννέα έναντι εννέα ετοιμάζεται» ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Ρωσία, είπε.

Η Ρωσία συνέλαβε αρκετούς Αμερικανούς πολίτες τα τελευταία χρόνια, που κατηγορούνται για κατασκοπεία, επικρίσεις του ρωσικού στρατού, μικροκλοπές και οικογενειακές συγκρούσεις.

Τον Απρίλιο, η Ρωσία και οι ΗΠΑ επισφράγισαν τη δεύτερη ανταλλαγή κρατουμένων μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

Η Ρωσοαμερικανίδα Ξένια Καρελίνα, που έχει καταδικαστεί στη Ρωσία σε κάθειρξη 12 ετών για «προδοσία» το 2024 επειδή έκανε δωρεά 50 δολαρίων σε φιλανθρωπική οργάνωση που υποστηρίζει την Ουκρανία, ανταλλάχθηκε με τον Άρθουρ Πετρόφ, με διπλή ρωσική και γερμανική υπηκοότητα, ο οποίος κατηγορείται από την αμερικανική δικαιοσύνη ότι εξήγαγε παράνομα στη Ρωσία ηλεκτρονικά εξαρτήματα για στρατιωτική χρήση, παραβιάζοντας τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Μόσχας που συνδέονται με τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Σε ό,τι αφορά τα αρνητικά σχόλια του Τραμπ, υπενθυμίζεται πως ο Αμερικανός Πρόεδρος άσκησε σκληρή κριτική στον Πούτιν προχθές Κυριακή (25.05.2025) κατηγορώντας τον πως «στέλνει πυραύλους σε πόλεις και σκοτώνει κόσμο», ενώ μάλιστα βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός.

«Δεν είμαι ικανοποιημένος με αυτό που κάνει ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Σκοτώνει πολύ κόσμο», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ έπειτα από τις μαζικές ρωσικές αεροπορικές επιδρομές το πρωί της Κυριακής που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 13 άνθρωποι.

Speaking to reporters earlier prior to boarding Air Force One, U.S. President Donald J. Trump slams Russian President Vladimir Putin following several ballistic missile and drone attacks this weekend against cities in Ukraine, with him stating, “I’m not happy with what Putin is… pic.twitter.com/Mi2VyiPiJO