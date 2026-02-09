Ρωσία: «Οι ύποπτοι για την απόπειρα δολοφονίας του στρατηγού Αλεξέγεφ ομολόγησαν ότι εκτελούσαν εντολές της Ουκρανίας»

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την απόπειρα δολοφονίας του γνωστού Ρώσου αντιστράτηγου Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ σε κεντρικό σημείο της Μόσχας, το πρωί της Παρασκευής (6/2/2026), με την Ουκρανία να βρίσκεται στο στόχαστρο και τους δύο υπόπτους να ομολογούν την εμπλοκή της, σύμφωνα με την FSB.

Από τις υπηρεσίες πληροφοριών της Ουκρανίας εκτίμησε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας (FSB), ότι έγινε η απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του Ρώσου στρατηγού Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ και νέες δηλώσεις της Ομοσπονδίας λένε ότι οι δύο άνδρες, που θεωρούνται ύποπτοι ομολόγησαν ότι εκτελούσαν εντολές από τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών (SBU).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ανακοίνωσή της η FSB αναφέρει ότι τόσο ο Κόρμπα όσο και ο Βασίν «ομολόγησαν την ενοχή τους» και έδωσαν λεπτομέρειες για την επίθεσή τους, την οποία, όπως είπαν, «πραγματοποίησαν για λογαριασμό της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας».

Η Ουκρανία έχει διαψεύσει κάθε ανάμειξη στην απόπειρα δολοφονίας του Αλεξέγεφ την Παρασκευή. Ο αντιστράτηγος Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ, υπαρχηγός της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (GRU), δέχθηκε πυρά σε κτίριο διαμερισμάτων στη Μόσχα. Μετά την επίθεση υπεβλήθη σε εγχείρηση και έχει πλέον ανακτήσει τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με τους Ρώσους, οι πολωνικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν ανάμειξη στη στρατολόγηση του δράστη, όμως δεν παρείχαν κάποια αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία να μπορέσει άμεσα να διακριβώσει το Reuters για την συγκεκριμένη υπόθεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακόμα σύμφωνα με την FSB, ο Κόρμπα στρατολογήθηκε από την SBU τον Αύγουστο του 2025 στο Τερνόπιλ της δυτικής Ουκρανίας. Εκπαιδεύτηκε στο Κίεβο και πληρωνόταν κάθε μήνα σε κρυπτονομίσματα. Για τον φόνο του Αλεξέγεφ, η SBU είχε υποσχεθεί στον Κόρμπα 30.000 δολάρια, σύμφωνα με την FSB.

Ένας Ρώσος πολίτης γεννημένος στην Ουκρανία, ο Λιουμπόμιρ Κόρμπα, εκδόθηκε στη Μόσχα από το Ντουμπάι ως ύποπτος για τον σοβαρό τραυματισμό του Αλεξέγεφ, δήλωσαν χθες Ρώσοι αξιωματούχοι ασφαλείας.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε την Ουκρανία ότι βρίσκεται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας, που, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε σχεδιαστεί για να σαμποτάρει τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Η Ουκρανία δήλωσε ότι δεν είχε καμία σχέση με την επίθεση.

Ο Αλεξέγεφ είναι πρώτος υπαρχηγός του επικεφαλής της GRU, του στρατηγού Ιγκόρ Κοστιούκοφ. Αυτός ο τελευταίος ήταν επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στη διάρκεια των πρόσφατων συνομιλιών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου παρουσία των Αμερικανών στο Αμπού Ντάμπι για μια διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία.