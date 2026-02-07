Ρωσία: Συνελήφθησαν δύο ύποπτοι για την απόπειρα δολοφονίας του αντιστράτηγου Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ

Σοκαρισμένη είναι η Ρωσία από την απόπειρα δολοφονίας του υψηλόβαθμου Ρώσου στρατιωτικού, του αντιστράτηγου Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ, νωρίς το πρωί της Παρασκευής (06.02.2025) στη Μόσχα.

Πρόκειται για έναν ανώτατο αξιωματικό, ιδιαίτερα γνωστό στη Ρωσία λόγω της θέσης που έχει στο στρατιωτικό γενικό επιτελείο, κάτι που αποδίδει στην απόπειρα δολοφονίας του μεγαλύτερη βαρύτητα για τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αντιστράτηγος Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ δέχθηκε πολλαπλούς πυροβολισμούς από άγνωστο άτομο και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, ενώ την ίδια στιγμή οι αρμόδιες αρχές ερευνούν την υπόθεση.

Μάλιστα, η ρωσική εφημερίδα Kommersant, επικαλούμενη πηγή κοντά στην έρευνα ανέφερε σήμερα (07.02.2026) ότι συνελήφθησαν δύο ύποπτοι, οι οποίοι «θα ανακριθούν σύντομα» και στη συνέχεια ενδέχεται να τους απαγγελθούν κατηγορίες.

Ωστόσο, η Μόσχα δεν έχει ανακοινώσει επίσημα ότι οι ύποπτοι έχουν τεθεί υπό κράτηση.

Σημειώνεται πως χθες (06.02.2026) ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, κατηγόρησε την Ουκρανία ότι βρίσκεται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας του αντιστράτηγου Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ.

«Αυτή η πράξη τρομοκρατίας επιβεβαιώνει άλλη μια φορά τον προσανατολισμό του καθεστώτος (του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ) Ζελένσκι σε διαρκείς προκλήσεις, με στόχο να κάνει να ναυαγήσει η διαδικασία της διαπραγμάτευσης», δήλωσε χαρακτηριστικά.