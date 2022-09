Πάνω από 730 συλλήψεις καταγράφηκαν σήμερα (24.9.2022) στη Ρωσία εν μέσω διαδηλώσεων κατά της μερικής επιστράτευσης που κήρυξε μέσω διαγγέλματος ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η ΜΚΟ OVD-Info που παρακολουθεί τις διαδηλώσεις κατά της επιστράτευσης σε όλη τη Ρωσία, ανέφερε ότι έγιναν σήμερα πάνω από 730 συλλήψεις, μετά τις 1.026 που έγιναν πριν από 3 ημέρες, πάλι εν μέσω διαδηλώσεων κατά του διαγγέλματος του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η OVD-Info ανέφερε ότι έλαβε γνώση για συλλήψεις σε 32 διαφορετικές πόλεις, από την Αγία Πετρούπολη έως τη Σιβηρία.

Οι διαδηλώσεις που έχουν λάβει άδεια είναι παράνομες, σύμφωνα με τη ρωσική νομοθεσία που απαγορεύει, επ΄σιης, οποιαδήποτε δραστηριότητα θεωρείται ότι δυσφημεί τις ένοπλες δυνάμεις.

«Θέλεις να γίνεις σαν εμένα; έγραφε ένα πλακάτ που κρατούσε μια γυναίκα σε αναπηρικό αμαξίδιο σε μια συγκέντρωση στη Μόσχα.

"Do you want to be like me?", – a Russian woman in a wheelchair spoke up against war.



She is brave. Alone, amid photographers and special police. pic.twitter.com/Np2kQJNzGA