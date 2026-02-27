Ρωσία: Παράλογοι οι ισχυρισμοί ότι ρωσικό drone πήγε να προσεγγίσει το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle

Στην »αντεπίθεση» πέρασε η Ρωσία μετά τις κατηγορίες των σουηδικών αρχών ότι ένα drone – πιθανότητα ρωσικής προέλευσης – προσπάθησε να προσεγγίσει το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, που έχει αγκυροβολήσει στο Μάλμε.

Το εν λόγω drone όχημα εντοπίστηκε και αντιμετωπίστηκε με παρεμβολές την Τετάρτη (25.02.2026) από ένα σουηδικό πολεμικό πλοίο που έκανε περιπολία σε απόσταση περίπου 13 χιλιομέτρων από το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στον πορθμό του Έρεσουντ, κοντά στο Μάλμε, στη νότια Σουηδία, όπου έχει αγκυροβολήσει σε ενδιάμεσο σταθμό του προτού μετάσχει σε ασκήσεις του NATO.

«Αν αναφέρετε σωστά τις δηλώσεις των σουηδικών αρχών, ότι δηλαδή ότι το drone είναι ρωσικό μόνον επειδή υπήρχε ένα ρωσικό πλοίο σε κοντινή απόσταση, τότε η δήλωση αυτή είναι απολύτως παράλογη», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, απαντώντας στην ερώτηση δημοσιογράφου.

Ο ίδιος μάλιστα υπογράμμισε ότι «δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες» αυτού του περιστατικού.

«Το drone προέρχεται μάλλον από τη Ρωσία, δεδομένου ότι υπήρχε ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο σε άμεση γειτνίαση τη στιγμή του συμβάντος», δήλωσε ο Σουηδός υπουργός Άμυνας Πολ Γιόνσον χθες Πέμπτη (26.02.2026), το βράδυ στο δίκτυο SVT.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «είναι πιθανό να υπήρξε παραβίαση του σουηδικού εναέριου χώρου» και γι’αυτόν τον λόγο οι σουηδικές ένοπλες δυνάμεις διεξάγουν έρευνα για την υπόθεση.

Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν ανησυχήσει πολλές φορές από υπερπτήσεις drones που έγιναν αντιληπτά πάνω ή κοντά σε ευαίσθητου χαρακτήρα τοποθεσίες, όπως στρατιωτικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια, με ορισμένους πολιτικούς αξιωματούχους να καταδικάζουν ρωσικές επιχειρήσεις υβριδικού πολέμου.