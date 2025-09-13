Ρωσία: Σεισμός  «μαμούθ» 7,4 Ρίχτερ στη Ρωσία κοντά στη χερσόνησο Καμτσάτκα – Συναγερμός για τσουνάμι

Δυνατός σεισμός 7,4 Ρίχτερ «χτύπησε» -για ακόμα μία φορά- τη Ρωσία, αυτή τη φορά στην ανατολική ακτή της χερσονήσου Καμτσάτκα.

Ο σεισμός στη Ρωσία που έγινε ξημερώματα του Σαββάτου 13.09.2025 (ώρα Ελλάδος) είχε εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιόμετρα.

Magnitude 7.7 Earthquake Hits Off Russia’s Kamchatka Peninsula



A magnitude 7.7 earthquake struck 120 miles east-southeast of Petropavlovsk-Kamchatsky at a depth of 22 miles, the U.S. Geological Survey reported.



The quake hit the same subduction zone as the July 29,… pic.twitter.com/ANRVUBMxtn — The Informant (@theinformant_x) September 13, 2025

Το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι, εξέδωσε προειδοποίηση, συνιστώντας στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Λίγες ώρες μετά ανακοίνωσε πως δεν συντρέχει κίνδυνος.

TSUNAMI ALERT: 7.4 QUAKE HITS RUSSIAN MILITARY HUB IN KAMCHATKA



A massive earthquake struck 70 miles from Petropavlovsk-Kamchatskiy, triggering tsunami sirens across Russia’s far eastern peninsula.



Authorities warned of waves up to 1 meter as the quake rattled two… https://t.co/eF64JilGTw pic.twitter.com/YotlrWvUuC — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 13, 2025

Στα βίντεο που βγήκαν στα social media φαίνεται και η στιγμή του ισχυρού σεισμού. Στα πλάνα φαίνονται κτίρια και κολώνες ηλεκτροδότησης να κουνιούνται σαν να είναι χάρτινα.

Τον Ιούλιο, ένας από τους ισχυρότερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί ποτέ έπληξε τη χερσόνησο Καμτσάτκα, προκαλώντας τσουνάμι ύψους έως και 4 μέτρων στον Ειρηνικό και προκαλώντας εκκενώσεις από τη Χαβάη στην Ιαπωνία.

Ο σεισμός μεγέθους 8,8 Ρίχτερ ήταν ο ισχυρότερος από το 2011. Tότε η δόνηση είχε φτάσει τα 9,1 Ρίχτερ, προκαλώντας τσουνάμι που σκότωσε περισσότερους από 15.000 ανθρώπους.

Ο σεισμός του Ιουλίου ώθησε τις αρχές στην Ιαπωνία να απομακρύνουν σχεδόν 2 εκατομμύρια ανθρώπους.

Εκδόθηκαν επίσης προειδοποιήσεις για τσουνάμι σε όλη την περιοχή, προτού ανακληθούν ή υποβαθμιστούν.