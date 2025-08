Ρωσία: Στις φλόγες διυλιστήριο πετρελαίου από επιδρομές ουκρανικών drones – Χτυπήθηκε και στρατιωτικό αεροδρόμιο

Ενώ η Ρωσία αγνοεί την προθεσμία του Τραμπ για επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμουλ, η Ουκρανία συνεχίζει να χτυπάει εχθρικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις με drones μεγάλης εμβέλειας ως «αντίποινα» για ρωσικά πλήγματα στον άμαχο πληθυσμό

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα (02.08.2025) πως έπληξε, εξαπολύοντας drones, πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Ρωσία, μεταξύ αυτών ένα μεγάλο διυλιστήριο όπως και ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο για μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ένα εργοστάσιο ηλεκτρονικών συστημάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε μια ανακοίνωση στο Telegram, οι Δυνάμεις Μη Επανδρωμένων Συστημάτων της Ουκρανίας ανέφεραν πως έπληξαν το διυλιστήριο πετρελαίου στο Ριαζάν, σε απόσταση περίπου 180 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της Μόσχας, με αποτέλεσμα να προκληθεί φωτιά στις εγκαταστάσεις του.

Ukrainian drone strikes targeted Russian oil refineries, including the Novokuybyshevsk facility in the Samara region and the Ryazan refinery. The attacks ignited large fires and explosions, disrupting fuel production and supplies critical to Russian military operations.

(Video… pic.twitter.com/sjMJY1De6r — Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) August 2, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, επλήγησαν επίσης οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων Annanefteprodukt στην περιοχή Βόρονεζ που συνορεύει με τη βορειοανατολική Ουκρανία.

Last night, one of the largest drone attacks in the russian Federation occurred: explosions were heard at an oil refinery and a weapons factory.



Unidentified drones specifically hit oil refineries in Ryazan and Novokuybyshevsk, as well as the Elektroprilad company in Penza,… pic.twitter.com/XfZMANWYTc — Jürgen Nauditt (@jurgen_nauditt) August 2, 2025

Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται πώς επλήγησαν οι εγκαταστάσεις, όμως οι Δυνάμεις Μη Επανδρωμένων Συστημάτων της Ουκρανίας ειδικεύονται στις πολεμικές επιχειρήσεις με drones, μεταξύ άλλων πλήγματα μεγάλων αποστάσεων.

Προς το παρόν η Ρωσία δεν έχει σχολιάσει τις αναφερόμενες επιθέσεις στις υποδομές της.

Επιπλέον, η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών (SBU) έκανε γνωστό πως μη επανδρωμένα αεροσκάφη της έπληξαν το ρωσικό στρατιωτικό αεροδρόμιο Primorsko-Akhtarsk, το οποίο χρησιμοποιείται για την εκτόξευση drones μεγάλης εμβέλειας σε στόχους στην Ουκρανία.

Η SBU είπε επίσης πως έπληξε ένα εργοστάσιο στην Πένζα, το οποίο, όπως λέει, προμηθεύει ηλεκτρονικά συστήματα σε ρωσικές στατιωτικό-βιομηχανικές μονάδες.

Seems like the oil refinery operations have restarted again. A fire has been reported at an oil refinery in Ryazan. pic.twitter.com/DSzlH8dOtB — NOELREPORTS (@NOELreports) August 2, 2025

Στην ημερήσια αναφορά του ρωσικού υπουργείου Άμυνας γίνεται γνωστό πως τα ρωσικά αμυντικά συστήματα κατέρριψαν ένα σύνολο 338 ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών τη νύχτα. Δεν αναφέρεται πόσα συνολικά ουκρανικά drones εκτοξεύτηκαν.

Από την πλευρά της, η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας είπε πως κατέρριψε 45 από τα 53 ρωσικά drones που εκτοξεύτηκαν προς το έδαφός της κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στο ανατολικό μέτωπο της Ουκρανίας, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ισχυρίζεται πως οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν σήμερα το χωριό Ολεξάντρο-Καλίνοβε στην περιφέρεια του Ντονέτσκ.

Το Reuters δεν έχει προς το παρόν επαληθεύσει αυτόν τον ισχυρισμό από το μέτωπο. Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν τώρα σχεδόν το 20% της Ουκρανίας στο ανατολικό και νότιο τμήμα της, έπειτα από τρία και πλέον χρόνια εχθροπραξιών.